RWE: Frust bei Rother – "Das sind verschenkte Punkte"

Die Stimmung bei Rot-Weiss Essen war nach dem 1:1-Auswärtsremis gegen den SC Verl getrübt. Auch bei Mittelfeldmann Björn Rother.

Einfach mal den Frust rausbrüllen! So fühlte sich Björn Rother nach dem Abpfiff der Partie zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen. Der Mittelfeldspieler von RWE musste mit ansehen, wie seine Mannschaft in der allerletzten Sekunde den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gab - die Partie endete letztendlich leistungsgerecht 1:1-Remis.

"Das sind verschenkte Punkte. Wir hätten nur einen Einwurf verteidigen müssen, dann ist das Spiel vorbei. Darüber habe ich mich geärgert. Das muss dann mal raus nach dem Spiel. Es ist ja auch gegen keinen persönlich", betonte Rother unmittelbar nach dem Abpfiff in den Katakomben.

Dabei hatte Felix Bastians die Gäste erst in der 82. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Alles war angerichtet für einen Essener Auswärtssieg und den Sprung auf Rang neun, aber der Last-Minute-Treffer von Nicolas Sessa machte der guten Stimmung im Essener Lager einen Strich durch die Rechnung. "Uns wurde der Sieg durch den späten Elfmeter eigentlich schon in die Hände gelegt und wir hätten nur noch zupacken müssen. Das haben wir nicht geschafft", haderte Essens Abräumer, der im Mittelfeld viele Löcher stopfte und wichtige Bälle abfangen konnte.





Bis auf das Gegentor verteidigte die Essener Hintermannschaft stark und ließ kaum Chancen zu. Offensiv gab es aber wieder Verbesserungspotenzial. Zwar spielte sich Essen drei, vier hochkarätige Möglichkeiten heraus, aber es fehlte die Konsequenz im letzten Drittel.

Das Fazit von der Hinrunde fällt ordentlich aus. Wir sind wieder in die Spur gekommen. Klar, mit den ganzen Unentschieden treten wir etwas auf der Stelle, aber wir geben auch die Punkte nicht an die direkten Konkurrenten ab. Björn Rother.

Mit dem 1:1-Remis gegen Verl endete die Hinrunde für RWE. Mit 24 Punkten rangieren die Rot-Weissen auf Platz 13 - ein Erfolg nach dem schwachen Start. Ähnlich sieht es auch Rother: "Wir sind neun Spiele in Folge ungeschlagen, was absolut positiv ist. Das nehmen wir mit. Das Fazit von der Hinrunde fällt ordentlich aus. Wir sind wieder in die Spur gekommen. Klar, mit den ganzen Unentschieden treten wir etwas auf der Stelle, aber wir geben auch die Punkte nicht an die direkten Konkurrenten ab. Das muss man auch so sehen."