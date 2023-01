3. Liga: Derby ausverkauft! MSV-Fans kaufen Bestände in Minuten leer

Anfang Februar steigt das Drittliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Nun ist die Partie ausverkauft.

Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg sind erst gerade in die Restrunde der 3. Liga gestartet, da wirft auch schon das Derby seinen Schatten voraus. Am Sonntag, 5. Februar, stehen sich die Revier-Rivalen an der Hafenstraße gegenüber - und das wenig überraschend vor einer großen Kulisse.

Denn seit Dienstag gilt die Partie als ausverkauft. Alle der insgesamt 19.000 Tickets sind vergriffen. Karten für Heimfans sind schon seit rund einer Woche nicht mehr zu bekommen. Innerhalb von wenigen Tagen hatten die Essener Anhänger die Bestände leer gekauft.

An diesem Dienstag startete dann der MSV Duisburg den Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Ein Kontingent von 2500 Gäste-Tickets stand den Zebras zur Verfügung - darunter 1000 Stehplatz-Karten. Und das Interesse war offenbar riesig: "Innerhalb weniger Minuten waren alle MSV-Karten für das Derby an der Hafenstraße vergriffen", teilten die Duisburger auf Twitter mit.

Schon das Hinspiel wurde vor ausverkauftem Haus ausgetragen. Vor über 28.000 Zuschauer in Duisburg trennten sich MSV und RWE im vergangenen August mit 2:2.