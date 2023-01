3. Liga: VfL Osnabrück will Bochumer Aufstiegsheld halten

Der VfL Osnabrück hat großes Interesse, auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Robert Tesche zu setzen. Er ist einer der Bochumer Aufstiegshelden.

Der Aufstieg in die Bundesliga 2021 wird für die Fans des VfL Bochum wohl noch lange mit ihm verbunden sein: Robert Tesche hatte im Aufstiegsjahr als Sechser acht Tore in 33 Spielen erzielt und vor allem zum Saisonende hin immer stärker. Dementsprechend emotional wurde sein Abschied ein Jahr später vom Anhang gefeiert.

Seit dem letzten Sommer ist Tesche gefeierter Leistungsträger beim VfL Osnabrück. Kein Wunder, dass Sportdirektor Amir Shapourzadeh bereits in Gesprächen mit dem 35-Jährigen ist und ihn über das Saisonende hinaus halten will.

Tesche kam schließlich als einziger Spieler des Osnabrücker Kader in allen Partien der laufenden Saison zum Einsatz, konnte sich dreimal in die Torjägerliste eintragen und bereitete zwei weitere Tore vor. Zuletzt beim 3:1-Heimsieg gegen Viktoria Köln am vergangenen Wochenende, als er das zwischenzeitliche 2:0 erzielte.

"Wir wissen, was wir an Robbi haben. Das haben wir auch so platziert“, sagt Shapourzadeh in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Der ehemalige Düsseldorfer sei bodenständig, zudem finde er in der Kabine immer die richtigen Worte, auch wenn er kein Lautsprecher sei. „Er ist immer ein Vorbild auf dem Platz, ob im Training oder im Spiel. Robbi ist wie ein Uhrwerk, das du aufziehst, und dann läuft es.“

Zudem betont der Sportliche Leiter der Osnabrücker, dass Tesche trotz seines Alters noch Ziele habe. „Diese Mentalität wird unserem Kader, neben seinen sportlichen Qualitäten, sehr guttun“, sagt er weiter über den Mann, der bereits eine ereignisreiche Karriere hinter sich hat. Darunter fallen 136 Spiele in der ersten und 107 Einsätze in der zweiten Bundesliga für Bochum, den HSV, Bielefeld und Fortuna Düsseldorf, zudem spielte er für Nottingham Forest und Birmingham City in der zweiten englischen Liga.

Wohl dem, der auf einen solchen Erfahrungsschatz in der 3. Liga zurückgreifen kann. Am kommenden Samstag trifft der VfL Osnabrück auf die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.