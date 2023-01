3. Liga: Einzigartige Reihenfolge - So kurios wird beim 1. FC Saarbrücken verhandelt

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga einen ganz eigenen Stil, wie er mit seinen Spielern über neue Verträge verhandelt.

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga auf einem Aufstiegsplatz überwintert. 33 Punkte nach 17 Partien bedeuten Platz zwei.

Durchaus möglich also, dass der Traditionsverein im Sommer einen Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern kann. Doch zuvor wartet viel Arbeit. Auf die Mannschaft, die zahlreiche Konkurrenten im Aufstiegsrennen hat.

Und auf Rüdiger Ziehl, aktuell Trainer und Manager beim FCS wartet besonders viel Arbeit, denn fast 20 Verträge laufen bei den Saarbrückern aus. Und hier hat der Coach nun in der "Bild" erklärt, wie er bei den Verhandlungen vorgeht. „Es geht nach Rückennummern.“

Eine Taktik, die bisher sicher einzigartig ist. Angefangen bei der Nummer vier Pius Krätschmer, der früh an der Reihe ist. Und Stürmer Adriano Grimaldi muss sich besonders lange gedulden, mit der Nummer 39 auf dem Rücken ist er ganz am Ende der Verhandlungs-Nahrungskette.

Ziehl erklärte gegenüber der "Bild": „Ich gebe jedem Spieler den Status Quo. Ich sage ihnen, wie ich sie gesehen habe in der Zeit ab Mitte September, was jeder geleistet hat.“

Und dann geht es an den Verhandlungstisch. Es sei denn, man hat eine hohe Nummer, dann muss man sich noch etwas gedulden. Zuvor steht der Rückrundenauftakt an, da geht es im Aufstiegskampf für den FCS am Samstag (14. Januar, 14 Uhr) mit dem Spiel gegen den MSV Duisburg weiter.

Auslaufende Verträge beim 1. FC Saarbrücken nach Rückennummern

Nummer 4 Pius Krätschmer

Nummer 5 Steven Zellner

Nummer 6 Mike Frantz

Nummer 8 Manuel Zeitz

Nummer 9 Marvin Cuni

Nummer 10 Robin Scheu

Nummer 13 Julian Bauer

Nummer 14 Boné Uaferro

Nummer 16 Bjarne Thoelke

Nummer 17 Dominik Becker

Nummer 19 Justin Steinkötter

Nummer 20 Julian Günther-Schmidt

Nummer 22 Dominik Ernst

Nummer 24 Sebastian Jacob

Nummer 25 Tobias Jänicke

Nummer 26 Dave Gnaase

Nummer 29 Lukas Boeder

Nummer 39 Adriano Grimaldi