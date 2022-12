Rot-Weiss Essen feierte gegen den SC Paderborn im Testspiel einen 3:2-Erfolg. Zum ersten Mal seit über drei Monaten stand Cedric Harenbrock wieder auf dem Rasen.

Kurz musste Cedric Harenbrock überlegen, dann hatte er die passende Antwort parat. Als er auf seinen letzten Einsatz vor der Verletzung angesprochen wurde, sagte der Mittelfeldspieler von Rot-Weiss Essen: "Gute Frage. Das müsste das Spiel in Osnabrück gewesen sein. Auf jeden Fall war es schon wieder viel zu lange her."

Korrekt. Am 09. September 2022 wurde er in der Schlussphase beim Auswärtsspiel in Osnabrück (0:1) an der Bremer Brücke eingewechselt. Danach musste Essens Nummer acht einige Wochen mit einer Muskelverletzung passen und kam bis zur WM-Pause nicht mehr für RWE zum Einsatz.

Eine schwierige Zeit für den Blondschopf, der bereits in der Vergangenheit viel mit Verletzungspech zu kämpfen hatte und sich schon zweimal von einem Kreuzbandriss erholen konnte.

Beim Testspielsieg gegen den SC Paderborn (3:2) stand Harenbrock dann wieder 45 Minuten auf dem Rasen und feierte nach über drei Monaten sein Comeback.





Der 24-Jährige zeigte sich erleichtert und sprach über die Zeit, in der er verletzt fehlte: "Ich musste erst einmal meine Verletzung auskurieren. Danach habe ich viel im athletischen Bereich gearbeitet. Ich habe Krafttraining absolviert und meine Läufe gemacht – eben alles, was man alleine in dieser Zeit machen konnte. Auf dem Platz zu stehen und mit der Mannschaft zu trainieren oder zu spielen, ist dann aber nochmal eine komplett andere Belastung."

Ich habe die Pause genutzt und werde weiter angreifen. Dann hoffe ich, dass ich wieder meine Spielzeit bekomme. Ich bin fit und freue mich, dass ich auf dem Platz stehen und zocken kann. Cedric Harenbrock.

Seit 2017 steht Cedric Harenbrock bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und ist damit der dienstälteste Akteur im Kader des Drittligisten. Insgesamt 103 Pflichtspiele (21 Tore, 22 Vorlagen) bestritt er für Rot-Weiss. Für die Restrunde in der 3. Liga hat sich der gebürtige Wuppertaler einiges vorgenommen: "Ich habe die Pause genutzt und werde weiter angreifen. Dann hoffe ich, dass ich wieder meine Spielzeit bekomme. Ich bin fit und freue mich, dass ich auf dem Platz stehen und zocken kann."