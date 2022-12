RWE: Sieg gegen Zweitliga-Klub! Testspieler erzielt Tor aus über 40 Metern

Rot-Weiss Essen und der SC Paderborn bestritten am Samstag - 17. Dezember 2022 - ihr letztes Spiel des Jahres. So verlief der Test zwischen dem Drittligisten und Zweitliga-Klub.

Rot-Weiss Essen hat das Jahr 2022 erfolgreich beendet. Auch im Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn blieb RWE, wie schon acht Pflichtspiele zuvor in Folge ohne Niederlage, und noch mehr: Rot-Weiss gewann sogar den Test gegen das Zweitliga-Team der Ostwestfalen mit 3:2.

Vor 1500 Zuschauern erzielten Felix Götze (36.), Testspieler Tobias Warschewski (65.) und Aurel Loubongo (85.) die RWE-Tore. Sirlord Conteh (31., 88) hatte Paderborn in Führung gebracht und das 2:3 geschossen.

Im "Eisschrank" Stadion an der Hafenstraße mussten beiden Mannschaften erst einmal auf Betriebstemperatur kommen. Die erste Chance gehörte dann den Essenern. Nach einer Flanke köpfte Kapitän Daniel Heber (9.) knapp am Paderborner Gehäuse vorbei. Im Gegenzug vereitelte der gebürtige Paderborner Andreas Wiegel in Diensten von Rot-Weiss Essen einen SCP-Konter.

In der 25. Minute dann wieder die Gastgeber: Luca Wollschläger wollte Felix Herzenbruch in Szene setzen, der aber am zweiten Pfosten verpasste.

Und der Fußball schreibt auch in Testspielen seine Gesetze: RWE war besser, hatte zwei Chancen und dann kommt Paderborn einmal nach vorne, schießt aufs Essener Tor und der Ball ist drin. Heber verschätzte sich und Sirlord Conteh (31.) war der Nutznießer. Erst parierte Jakob Golz, aber der zweite Versuch saß.

Doch die Antwort der guten Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Die Essener erzielten das verdiente 1:1 (36.). Wiegel setzte sich gut über rechts durch, Wollschläger legte in der Mitte clever auf Götze zurück, der den Ball humorlos in den Winkel dreschte.

Rot-Weiss Essen, 1. Halbzeit: Golz – Wiegel, Herzenbruch, Heber, Bastians – Fandrich, Rother, Götze – Young, Holzweiler - Wollschläger. Rot-Weiss Essen, 2. Halbzeit: Wienand - Plechaty (48. Voelcke) Kourouma, Ríos Alonso, Römling - Tarnat, Eisfeld - Loubongo, Harenbrock, Kefkir - Warschewski. SC Paderborn: Schulze – van der Werff, Donner, Rohr – Müller – Conteh, Muslija, Mehlem (46. Ofori), Carls – Tachie, Platte (74. Ansah). Schiedsrichter: Cedric Gottschalk. Tore: 0:1 Conteh (31.), 1:1 Götze (36.), 2:1 Warschewski (65.), 3:1 Loubongo (85.), 3:2 Conteh (88.). Gelbe Karten: - van der Werff. Zuschauer: 1500.

Zur Halbzeit wechselte RWE-Trainer Christoph Dabrowski komplett durch. Nach nur zwei Minuten musste dann Sandro Plechaty mit Oberschenkelbeschwerden verletzt raus. Sascha Voelcke kam ins Spiel. Auf dem Platz war auch Testspieler Tobias Warschewski, dem noch eine ganz besondere Aktion gehören sollte.

Doch die erste gute Chance in Halbzeit zwei gehörte Moritz Römling (52.). Den anschließenden Paderborner Konter stoppte Mustafa Kourouma ganz stark.

RWE kombinierte sich stark durch und Thomas Eisfeld (60.) suchte den Abschluss, doch sein Schuss verfehlte das Ziel.

Auf der anderen Seite: Römling leistete sich einen unnötigen Schnitzer, Felix Platte war zur Stelle, aber auch Felix Wienand, der stark gegen Platte parierte.

Und dann kam Warschewski: Der RWE-Testspieler sah, dass Paderborns Schlussmann Moritz Schulze zu weit vor seinem Kasten stand, fasste sich ein Herz und hielt drauf - Tor aus 45 (!) Metern, 2:1 RWE (65.)! Das nennt man mal eine Arbeitsvertrag-Empfehlung.

Zehn Minuten vor Schluss bediente Warschewski noch Oguzhan Kefkir, dessen Schuss aus 20 Metern aber Schulze halten konnte.

RWE hatte dann noch Glück, dass der eingewechselte Ilyas Ansah (84.) nur die Latte traf. Vorne blieb RWE effektiv: Denn Aurel Loubongo (85.) machte mit dem 3:1 alles klar. Das 2:3 durch Conteh (88.), vorausgegangen war ein Eisfeld-Bock, konnte den Sieg der Essener auch nicht mehr gefährden.