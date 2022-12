Drittligist Rot-Weiss Essen nahm am Donnerstag wieder den Trainingsbetrieb auf. 26 Spieler waren dabei.

Am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr war es soweit: Rot-Weiss Essen absolvierte an der Hafenstraße die erste Trainingseinheit in der Wintervorbereitung. Nachdem der Drittligist Mitte November beim 1:1-Auswärtsremis gegen den TSV 1860 München das letzte Pflichtspiel vor der WM-Pause bestritt, bat Cheftrainer Christoph Dabrowski mehr als drei Wochen später zum Aufgalopp.

Die Einheit dauerte 90 Minuten – auf dem Programm standen verschiedene Pass - und Spielformen.

Mit Simon Engelmann (Reha-Maßnahmen mit Athletiktrainer), Clemens Fandrich (Hochzeit, verlängerter Urlaub), Lawrence Ennali (Mandel-Operation) und Michel Niemeyer (Reha) konnten vier Akteure nicht mitwirken. Felix Wienand trainierte dagegen nach seiner Weisheitszahn-Operation normal mit.

Somit waren 25 Kadermitglieder dabei. Dazu gesellte sich noch Teststürmer Tobias Warschewski – RevierSport berichtete. Insgesamt begrüßte Dabrowski 26 Akteure auf dem grünen Rasen.

Die zuletzt verletzten Thomas Eisfeld und Cedric Harenbrock setzten - wie abgesprochen - beim Abschlussspiel aus. Meiko Sponsel, der in der Hinrunde mit einem Meniskusriss über zwei Monate fehlte, trainierte ebenfalls "nur" eine gute Stunde mit.

Doppeleinheit am Freitag, erstes Testspiel gegen Paderborn

Viele RWE-Spieler hatten die freien Tage zwischen dem 1860-Spiel und dem ersten Training genutzt, um zu verreisen. Mittelfeldmotor Felix Götze weilte in Lissabon, auch Felix Wienand machte Urlaub in Portugal – in Funchal auf der Insel Madeira. Dort, wo Superstar Cristiano Ronaldo geboren wurde.

Die längste Reise hatte allerdings Flügelflitzer Isaiah Young hinter sich. Der 24-Jährige besuchte seine Familie in den USA für drei Wochen und landete erst am Dienstag wieder in Deutschland. "Das war ein guter Urlaub. Es ist immer schön, Zeit mit der Familie zu verbringen", betonte Young gegenüber RS.

In den nächsten Tagen wird Coach Dabrowski das Trainingspensum peu à peu steigern. Bereits am Freitag wird Rot-Weiss eine Doppeleinheit absolvieren. Das erste Testspiel der Wintervorbereitung steigt am 17. Dezember (13 Uhr). Dann reist der SC Paderborn, Tabellensechster der 2. Bundesliga, an die Essener Hafenstraße.