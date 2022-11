3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken hat sich für diesen Cheftrainer entschieden

Der 1. FC Saarbrücken ist als Tabellenzweiter in die Winterpause gegangen. Nun steht auch fest, wer den FCS im Jahr 2023 trainieren wird.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über die Cheftrainer-Besetzung beim 1. FC Saarbrücken diskutiert.

Doch seit Samstag, 19. November 2022, ist klar: Der bisherige Interimstrainer Rüdiger Ziehl wird ab sofort auch offiziell Cheftrainer der Saarländer. Damit ist die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Uwe Koschinat beendet.

"Nach intensiver Beratung hat das FCS-Präsidium beschlossen, dass Manager Rüdiger Ziehl den aktuell Zweitplatzierten der 3.Liga weiterhin als Cheftrainer betreuen wird. Er wird damit die Doppelfunktion als Trainer und Manager bis Saisonende in Personalunion ausüben. Zu der damit verbundenen strategischen Ausrichtung des Vereins werden das Präsidium und Rüdiger Ziehl am kommenden Montag, den 21.11. um 14 Uhr im Victor‘s Residenz Hotel am Deutsch-Französischen Garten ausführlich Stellung nehmen", heißt es in einer Pressemitteilung des Drittligisten.

Der 45-jährige Fußballlehrer Ziehl hat die Saarbrücker in den letzten sechs Begegnungen als Interimscoach zur Winterpause geführt. Seine Bilanz: Fünf Siege, ein Remis! Er hatte hervorragende Argumente für eine Weiterbeschäftigung als Cheftrainer gesammelt.