1. FC Saarbrücken: Nach Koschinat-Aus - Übergangslösung gefunden

Nach dem Aus von Trainer Uwe Koschinat ist klar, wer beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken in den nächsten beiden Partien an der Seitenlinie stehen wird.

Nach der Trennung von Trainer Uwe Koschinat setzt der 1. FC Saarbrücken zunächst auf eine Übergangslösung. Manager Rüdiger Ziehl wird die Verantwortung in den kommenden beiden Spielen übernehmen. Erst geht es am Mittwoch im Saarlandpokal gegen den FC Noswendel/Wadern, dann am Samstag im Drittliga-Heimspiel gegen den FSV Zwickau. Am Dienstagnachmittag wird der 44-Jährige erstmals das Training leiten.

"Parallel dazu beginnt die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Hier werden Rüdiger Ziehl und Sportdirektor Jürgen Luginger sich bemühen, zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren", teilte der Klub mit. "Die jetzt gewählte Interimslösung soll dabei gewährleisten, die Auswahl des neuen Trainers mit der nun gebotenen Sorgfalt durchzuführen."