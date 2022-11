Drittligist Waldhof Mannheim gastiert am Sonntag beim Aufsteiger VfB Oldenburg. Das große Thema vor dem Spiel ist die Auswärtsschwäche.

Der SV Waldhof Mannheim spielt bislang eine Saison der Gegensätze. Im heimischen Carl-Benz-Stadion ist die Mannschaft vom ehemaligen Rot-Weiss Essen-Trainer Christian Neidhart eine Macht und holte aus neun Heimpartien 24 Punkte – Bestwert in der 3. Liga! Einzig gegen seinen früheren Arbeitgeber RWE kassierte Neidhart mit seinen Mannen eine 1:2-Niederlage.

Wenn es nach dieser Statistik geht, sollte man meinen, dass der Waldhof auf einem Aufstiegsplatz steht. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Nach 16 Partien rangiert der ambitionierte Drittligist "nur" auf dem siebten Tabellenplatz. Der Grund dafür ist die katastrophale Ausbeute in Auswärtsspielen. In sieben Partien holte Mannheim einen mickrigen Punkt und kassierte insgesamt sechs Niederlagen – mit einem Torverhältnis von 7:21. Damit steht der SVWM auf dem letzten Platz der Auswärtstabelle.

Am Sonntag (13. November, 13 Uhr) hat der Tabellensiebte die letzte Chance in diesem Jahr, diese Statistik aufzubessern. Dann ist die Neidhart-Elf zu Gast beim kriselnden Aufsteiger VfB Oldenburg.

Die Hausherren haben die jüngsten sechs Liga-Partien allesamt verloren und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Beide Mannschaften haben Vorsätze. Oldenburg will die Niederlagenserie beenden und Mannheim endlich den ersehnten ersten Dreier in der Fremde einfahren.

Wir fahren weit, wir fahren viel, gewinnen wir auch mal ein Auswärtsspiel? Waldhof Mannheim in den sozialen Medien.

Dass der Waldhof trotz der Auswärtsmisere nicht den Humor verloren hat, beweist die Social-Media-Abteilung des Klubs. In einem kurzen Vorbericht (Instagram, Facebook, Twitter) fragte der Verein: "Wir fahren weit, wir fahren viel, gewinnen wir auch mal ein Auswärtsspiel?"

Damit spielte die Medienabteilung auf den Fangesang der Waldhof-Zuschauer nach der enttäuschenden 2:3-Niederlage beim Halleschen FC an. Als die Mannschaft zu den Fans kam, entgegneten die Anhänger: "Wir fahren weit, wir fahren viel und wir verlieren jedes Spiel."

Nun konterte der Klub mit einer großen Prise Selbstironie. Es wird spannend, ob der Wunsch nach dem ersten Auswärtssieg am Sonntag Realität wird.