Drittligist SV Meppen war in der Englischen Woche zu Gast bei Rot-Weiss Essen (0:0). Erneut nicht mit dabei war Stammtorhüter Jonas Kersken.

Auf diesen Moment hatte sich Jonas Kersken in der 3. Liga eigentlich besonders gefreut: das Gastspiel an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen. Der 22-jährige Keeper, der von Borussia Mönchengladbach an den Drittligisten SV Meppen ausgeliehen ist, spielte von 2018 bis 2019 insgesamt ein Jahr für die U19 von RWE. Das Wiedersehen fiel für den talentierten Torwart am Mittwochabend allerdings aus.

Der Grund: Kersken laboriert seit Anfang Oktober an einer komplizierten Schulterverletzung und wird erst im neuen Jahr wieder das SVM-Tor hüten können. Er hatte sich einen Riss im hinteren Knorpelbereich der Schulter zugezogen, hatte aber Glück im Unglück und musste nicht operiert werden. Seit seiner Verletzung rutschte die Mannschaft von Chefcoach Stefan Krämer in den Tabellenkeller ab. Mit Kersken holten die Emsländer aus zehn Partien elf Punkte, ohne ihn nur zwei Zähler aus sechs Spielen.

In Essen erkämpfte sich die Mannschaft zwar in Unterzahl ein 0:0-Remis, blieb aber zum zwölften Mal in Serie ohne Sieg. Bei dieser Partie stand erstmals in dieser Saison Eric Domaschke, die etatmäßige Nummer drei, im Tor der Emsländer. Dafür musste Matthis Harsman auf der Bank Platz nehmen.

Er ist ein klasse Torwart, und ohne ihn unter Druck setzen zu wollen, glaube ich, dass der Junge irgendwann in der Bundesliga spielen wird. Stefan Krämer.

Vor seiner Verletzung war Kersken eine absolute Stütze im Team der Meppener und gehörte mit einem Kicker-Notendurchschnitt von 2,95 zu den Leistungsträgern. Auch Trainer Krämer zeigte sich vom Deutsch-Engländer beeindruckt: "Er ist ein klasse Torwart, und ohne ihn unter Druck setzen zu wollen, glaube ich, dass der Junge irgendwann in der Bundesliga spielen wird. Im Training ist es brutal, was er im Eins-gegen-Eins hält", erklärte der 55-Jährige vor wenigen Wochen im Magenta-Interview.

Für Rot-Weiss Essen stand der gebürtige Düsseldorfer 2018/19 in 18 Junioren-Bundesliga-Partien im Tor und führte sein Team mit starken Paraden zu Derbysiegen gegen Rot-Weiß Oberhausen und MSV Duisburg (jeweils 1:0). Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft noch bis 2025. Bislang kam Jonas Kersken in der Vergangenheit nur in der U23 zum Einsatz. Im neuen Jahr will er dann beim SV Meppen nach seinem Comeback wieder auf sich aufmerksam machen.