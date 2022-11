MSV Duisburg: Ziegner über mögliche Transferaktivitäten und Ziele für 2023

Noch ein Spiel, dann geht der MSV Duisburg in die erstmals so lange Winterpause. Torsten Ziegner zieht Bilanz und blickt voraus.

Der MSV Duisburg beendet mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Kalenderjahr 2022.

MSV-Trainer Torsten Ziegner verrät, was er und die Duisburger in der Pause, aber auch im neuen Jahr vorhaben.

Torsten Ziegner über...

... die Entwicklung der Mannschaft: "Ich möchte nicht einzelne Spieler detailliert bewerten. Wir befinden uns in einem Prozess, der dauert noch an. Wir sind aber auf einem guten Weg, haben in den letzten Wochen intensiv mit der Mannschaft gesprochen und es hat nochmal einen Ruck gegeben. Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie verlängern."

... die Langzeitverletzten: "Es ist total realistisch, dass wir am 7. Dezember mit dem ganzen Kader in die Winter-Vorbereitung gehen."

... die Pläne für die lange Vorbereitung: "Wir versuchen die Winter- so zu handhaben wie eine Sommerpause. Eine Woche nach dem letzten Spiel gegen Ingolstadt werden wir noch Leistungstests absolvieren, dann bis zum 6. Dezember in den Urlaub gehen. Es ist total wichtig, mal abzuschalten - für Spieler und Verantwortliche. Am 7. Dezember starten wir wieder mit einer fünfwöchigen Vorbereitung."

... mögliche Testspiele: "Wir sind in guten Gesprächen mit Testspielgegnern, auch mit Gegnern aus Belgien oder Holland. Wir haben da einige Optionen."

... die Ziele für 2023: "Für uns ist es gar nicht wichtig zu sagen, dass wir diesen oder jenen Tabellenplatz erreichen wollen. Wir wollen intern sehen, dass sich die Mannschaft als Einheit, die Spieler individuell weiterentwickeln. Wenn wir unsere Aufgaben zufriedenstellend erledigen, dann wird auch ein guter Tabellenplatz herausspringen mit dem alle zufrieden sind."

... eine mögliche Kader-Korrektur: "Das ist aktuell nicht geplant. Aber es kann immer Spieler geben, die unzufrieden sind und auf uns mit einem Wechselwunsch zukommen. Noch ist das nicht passiert. Auf der anderen Seite können uns interessante Spieler auch angeboten werden. Dann würden wir uns sicherlich Gedanken machen. Aber Stand jetzt wird nichts passieren."

... seinen persönlichen Urlaub: "Ich werde auch etwas abschalten, durchschnaufen und mit meiner Frau in die Sonne fliegen."

... die WM in Katar: "Ich bin im Thema Politik eher unterbelichtet. Es ist wie es ist, und möchte das gar nicht werten. Ich werde die Spiele schauen und freue mich auf hochklassigen Fußball."