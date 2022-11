Drei Siege in Serie: Gute Stimmung bei Viktoria Köln - Viel Lob nach Sieg gegen BVB

Durch den 2:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund II gewann Viktoria Köln nunmehr das dritte Spiel in Folge in der 3. Liga. Cheftrainer Olaf Janßen war stolz auf die Leistung seiner Spieler.

Der Drittligist Viktoria Köln unter der Leitung von Cheftrainer Olaf Janßen konnte nach dem 2:0-Erfolg am 16. Spieltag gegen Borussia Dortmund II seinen positiven Trend bestätigen. Für die Kölner war der Erfolg nunmehr der dritte Sieg in Serie. Unterdessen zog die Viktoria ebenfalls in die zweite Runde des Landespokals Mittelrhein ein.

Gegen die Dortmunder war Köln besonders in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit hielt Viktoria-Keeper Ben Alexander Voll seine Mannschaft mit einem tollen Reflex im Spiel, indem er einen Elfmeter von BVB-Stürmer Justin Njinmah entschärfte. Mehr zum Spiel gibt es hier. Cheftrainer Janßen war nach dem Erfolg stolz auf seine Mannschaft.

„Für uns ist der Erfolg auf jeden Fall sehr gut, denn wir haben auf einem schwierigen Platz gegen eine spielstarke Mannschaft gespielt. Wir haben uns vor der Partie viel vorgenommen und wir waren überzeugt davon, dass wir es gegen den BVB umsetzen. Das haben die Jungs besonders in der ersten Halbzeit top gemacht. Wir haben uns einen hundertprozentigen Bock geleistet, der zu einer Chance für Dortmund geführt hat. Das muss man zugeben und das ist auch Teil des Spiels, dennoch haben wir das Spiel total kontrolliert und mehr Torchancen gehabt”, bilanzierte Janßen nach der Partie.

Extra-Lob für Elfmeterkiller Voll und Kapitän Risse

In Hälfte zwei zeigte der BVB ein anderes Gesicht und wäre in der 66. beinahe in Führung gegangen, jedoch behielt Voll im Tor der Kölner auf der Linie die Nerven und konnte den Elfmeter von Njinmah mit einer starken Parade abwehren. Auch für Viktoria-Trainer Janßen war diese Situation der Knackpunkt im zweiten Durchgang.

In der zweiten Halbzeit habe ich mich besonders für Ben Voll gefreut, weil ich ihn für einen überragenden Torhüter halte. Wir haben den Gegner durch ein ganz dummes Foul beinahe ins Spiel gebracht und dann hält er den Elfmeter. Olaf Janßsen

„Das war ganz klar eine wichtige und spielentscheidende Szene. Den hält er auch nicht nur irgendwie, sondern wirklich überragend", schwärmte der Trainer nach dem Spiel von seinem Schlussmann.





„Danach waren wir weiter überzeugt, dass wir das Spiel wieder auf unsere Seite ziehen können. Auch unsere Wechselspieler bringen eine Menge Energie mit. Nicht nur, wie sie die Tore machen, sondern auch in der Art und Weise, wie sie auftreten, wenn sie ins Spiel kommen. Niemand sitzt beleidigt auf der Bank, weil er nicht anfangen darf, sondern jeder will der Mannschaft bestmöglich helfen und das freut mich als Trainer natürlich besonders.”

Viktoria Kölns eigentlicher Mannschaftskapitän Marcel Risse stand beim Spiel gegen den BVB zwar nicht auf dem Platz, dennoch stellt er für die Kölner Mannschaft einen wichtigen Faktor dar. „An der Stelle möchte ich an vorderster Front auch meinen Kapitän Marcel Risse erwähnen. Zwar hat er in den letzten zwei Spielen nicht gespielt, dennoch ist er der Leader der Mannschaft. Wir haben eine ganz junge Mannschaft und entwicklungsfähige Spieler, die noch viel lernen müssen. Von daher tut er unserer Mannschaft sehr gut”, erklärte Janßen in Bezug auf den 176-maligen Bundesligaspieler.