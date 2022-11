3. Liga: So startet RWE im Aufsteiger-Duell gegen den VfB Oldenburg

Zwei Änderungen - So stellt Trainer Christoph Dabrowski Rot-Weiss Essen gegen den VfB Oldenburg in der 3. Liga auf. Anpfiff ist um 13 Uhr.

Aufsteiger-Duell in der 3. Liga. Am Sonntag (13 Uhr, RS-Liveticker) ist Rot-Weiss Essen zu Gast beim VfB Oldenburg. RWE-Trainer Christoph Dabrowski konnte sich im Vorfeld über einige Rückkehrer freuen und hatte bei der Aufstellung dementsprechend die Qual der Wahl. So hat er sich entschieden.

Andreas Wiegel und Björn Rother haben ihre Sperren abgesessen und rotieren direkt in die Startelf zurück. Das hatte Dabrowski bereits unter der Woche durchblicken lassen: "Sie waren vor ihren Sperren stabil und haben ihre Leistungen gebracht." Meiko Sponsel und Oguzhan Kefkir, der erst am Freitag nach einem Magen-Darm-Infekt wieder ins Training eingestiegen war, finden sich dadurch vorerst auf der Bank wieder.

Dort steht außerdem Clemens Fandrich wieder als Alternative zur Verfügung. Für Moritz Römling und Erolind Krasniqi hat es nicht für einen Kaderplatz gereicht. Ansonsten vertraut Dabrowski dem Personal auf dem Platz, dass zuletzt das vierte Spiel in Folge ungeschlagen blieb. Niklas Tarnat (muskuläre Probleme) ist rechtzeitig fit geworden für die richtungsweisende Partie.

Denn in der Tabelle trennt die aufeinandertreffenden Mannschaften nur zwei Punkte, RWE belegt Platz 13, der VfB ist 16. Während die Essener ihre Serie - vorzugsweise mit einem Auswärts-Dreier - fortsetzen möchten, geht es für die Gastgeber darum, einen Negativlauf von vier verlorenen Partie hintereinander zu stoppen. Hier geht es zum Liveticker.