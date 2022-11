3. Liga: So geht die SpVgg Bayreuth ins Spiel beim MSV Duisburg

Die SpVgg Bayreuth mit Trainer Thomas Kleine kann mit einem Sieg beim MSV Duisburg erstmals seit dem vierten Spieltag wieder vom Abstiegsplatz springen.

Die SpVgg Bayreuth reist in der 3. Liga mit einer riesigen Überraschung im Rücken zum MSV Duisburg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine hat am vergangenen Wochenende sensationell mit 1:0 gegen den TSV 1860 München gewonnen. Daran will der Aufsteiger nun natürlich anknüpfen.

„Wir werden die Aufgabe selbstbewusst angehen, auch wenn wir wissen, dass wir in Halle zuletzt nicht so ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben“, sagt Kleine auf dem YouTube-Kanal des Regionalmagazins „inbayreuth.de". „Wir haben daraus gelernt. Es geht jetzt darum, an die Partie gegen 60 anzuschließen. Wir fahren nach Duisburg, um weiter zu punkten.“

Nicht mitwirken können Steffen Eder, Edwin Schwarz, Dennis Lippert und Tobias Weber. Zudem kommt das MSV-Spiel für Patrick Weimar zu früh. Außerdem haben zwei Spieler im Training Blessuren erlitten und sind für das Spiel fraglich: Zum einen Luke Hemmerich, der sich als gebürtiger Hattinger und ehemaliger Spieler für Schalke 04 und den VfL Bochum im Ruhrgebiet bestens auskennt, zum anderen Jann George, der gegen die Münchner Löwen den Siegtreffer erzielt hat.

Mit einem weiteren Sieg könnte sich die SpVgg erstmals seit dem vierten Spieltag von einem Abstiegsplatz entfernen. Kleine, der die Bayreuther nach dem Aufstieg im Sommer übernommen hat, ist jedoch gewarnt: „Sie sind sehr erfahren und haben Spieler in den Reihen, die schon erste und zweite Liga gespielt haben. Es ist eine Mannschaft, die immer sehr aggressiv spielt, gerade zuhause mit den Zuschauern im Rücken.“

Mehr als 10.000 Zuschauer werden erwartet, darauf ist Kleine, der zuletzt fünf Jahre als Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet hat, schon heiß: „Wir freuen uns auf das Spiel und auf die Atmosphäre und darauf, nach dem guten Spiel gegen 1860 daran anzuknüpfen.“