RWE: Gästeblock für Spiel bei 1860 München bereits ausverkauft

Wenn Rot-Weiss Essen am 14. November nach München fährt, gibt es maximale Unterstützung von den Fans: Die Karten im Gästeblock sind seit Montag ausverkauft.

Noch drei Spiele, dann geht Rot-Weiss Essen in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski schließt das Kalenderjahr 2022 mit einem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München ab. Jetzt schon klar dabei: Der Gästeblock ist ausverkauft.

Das vermeldeten die Bergeborbecker am Montag. Rot-Weiss Essen wird also von 1.500 Fans ins Stadion an der Grünwalder Straße begleitet. RWE tritt am Montag, den 14. November, um 19 Uhr in der bayrischen Landeshauptstadt an.

Nach dem anstehenden Duell gegen den VfB Oldenburg am kommenden Sonntag (13 Uhr im Marschwegstadion), sind Auswärtstickets für ein Spiel somit zum zweiten Mal in Folge allesamt vergriffen. Besonders bemerkenswert: 1860 München ist mit geschlagenen 645 Kilometern Distanz von der Hafenstraße die weiteste Auswärtsfahrt der gesamten Drittliga-Saison 2022/23.

Ohnehin sind RWE-Fans Auswärts-Spitzenreiter: Kein Verein brachte in diesem Fußballjahr durchschnittlich mehr Fans mit an andere Plätze, als der West-Regionalliga-Aufsteiger.

Tickets ab Mittwoch im Fanshop abholbar

Wer derweil bei dem Ticketkauf die Zahlweise „Abholung im Fanshop gewählt hat, kann seine Karten gegen Vorlage seiner Zahlungsbestätigung ab Mittwoch am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße abholen.

Wer keine Heim-Dauerkarte hat, kann sich dann auch mit Tickets für das Heimspiel gegen den SV Meppen (Mi., 09. November, 19.00 Uhr) eindecken: der freie Vorverkauf startet ebenfalls Mittwoch.