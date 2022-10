RWE-Gegner: VfB-Trainer übt Selbstkritik - Gegen Essen wieder volle Offensivpower

Mit 0:1 unterlag der VfB Oldenburg am letzten Spieltag bei der U23 des SC Freiburg. Es war die vierte Pleite in Serie. Am nächsten Sonntag kommt Rot-Weiss Essen.

Der VfB Oldenburg durchlebt seine erste Krise in der laufenden Drittliga-Saison. Die Norddeutschen, die nach einem Punkt aus den ersten vier Saisonspielen einen Lauf von sechs Begegnungen ohne Niederlage hatten und sich gar einen einstelligen Tabellenplatz erarbeiteten, waren bis dato so etwas wie die Überraschung der Saison. Klar: Neben dem sensationell aufspielenden Tabellenführer - der Spielvereinigung Elversberg. Doch zuletzt stottert der Oldenburger Motor. Das 0:1 am vergangenen Wochenende bei Freiburg II war bereits die vierte Niederlage in Folge. Auch, wenn das Ergebnis aus dem Breisgau knapp klingt, war es eine klare Sache. Die Oldenburger agierten viel zu verhalten, viel zu defensiv. Ich nehme es komplett auf meine Kappe. Die Jungs musst du laufen lassen. Sie haben Bock Fußball zu spielen, wollen anlaufen und eklig sein. Das habe ich ihnen genommen. So kannst du kein Spiel gewinnen. Dario Fossi Trainer Dario Fossi nahm seine Mannschaft trotzdem in Schutz und übte eine recht scharfe Selbstkritik. Der VfB-Aufstiegstrainer sagte bei "Magenta TV": "Ich nehme es komplett auf meine Kappe. Die Jungs musst du laufen lassen. Sie haben Bock Fußball zu spielen, wollen anlaufen und eklig sein. Das habe ich ihnen genommen. So kannst du kein Spiel gewinnen. Wir sind nicht die Mannschaft, die abwartet. Die Jungs haben alles versucht, hatten für die Offensive aber keinen Kopf." Es ist davon auszugehen, dass der 41-jährige Fußballlehrer seine Schützlinge im nächsten Duell, dem Vergleich der Aufsteiger, gegen Rot-Weiss Essen wieder von der Leine lässt. Fossis Resümee nach Freiburg: "Wir haben es nicht geschafft, in die Offensive zu kommen. Wenn ich sie so aufgestellt hätte wie sonst, hätten wir vielleicht ein Tor gemacht." Am Sonntag (13 Uhr, RevierSport-Liveticker) haben die Oldenburger dann gegen Rot-Weiss Essen wieder die Chance nach vier Niederlagen und zuletzt auch 180 Minuten ohne Torerfolg Treffer zu erzielen.

