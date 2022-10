3. Liga: Nächster RWE-Gegner - Oldenburg harmlos und mit Auswärts-Pleite

VfL Bochum "Nächste Woche in Dortmund wird man definitiv einen anderen VfL sehen"

Große Enttäuschung beim VfL Bochum! Einmal mehr geriet der Ruhrpott-Klub in der Fremde mächtig unter die Räder. 0:4, so hieß es am Ende aus VfL-Sicht in Wolfsburg.