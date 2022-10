FSV Zwickau: "In Essen war auf jeden Fall mehr möglich"

Der FSV Zwickau muss weiter auf einen Sieg warten. Seit sechs Spielen sind die Sachsen sieglos. Bei Rot-Weiss Essen gab es am Wochenende ein 1:1-Remis.

Der FSV Zwickau musste sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden bei Rot-Weiss Essen begnügen.

Dabei hatte man in der Schlussphase das Gefühl, dass die Sachsen mit dem Punkt zufrieden sind. Denn RWE war die bessere, aktivere Mannschaft, die sich auch einige gute Torchancen erspielte. Allein Ron Berlinski hatte vier solcher Möglichkeiten.

Doch nach dem Spiel zeigten sich die Gäste aus Zwickau in den "Magenta TV"-Interviews eher enttäuscht als zufrieden.

"Wir haben uns viel vorgenommen, sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns mit dem 1:0 belohnt. Aber mich ärgert es trotzdem, dass wir nicht den Deckel draufmachen und das 2:0 oder 3:0 erzielen. Das war hier in Essen auf jeden Fall möglich", resümierte FSV-Torschütze Mike Könnecke.

Die Atmosphäre hier ist wirklich super. Aber die Jungs kennen das. Ob in Magdeburg, Dresden, Halle oder in unseren Heimspielen: So macht Fußball Spaß. Joe Enochs

Der 34-Jährige und seine Mannschaftskollegen sind jetzt seit sechs Ligaspielen ohne Dreier und rangieren auf einem Abstiegsplatz. Das soll sich in den noch drei verbleibenden Spielen vor der WM-Pause ändern. Könnecke ergänzte: "Jetzt müssen wir gegen Osnabrück einen Sieg einfahren!"





Auch Zwickaus Trainer Joe Enochs zeigte sich nach dem 1:1 in Essen nicht sonderlich begeistert. Es sei ein Schritt nach vorne gewesen, mehr aber auch nicht. Enochs meinte: "Bis zum 1:1 haben wir ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Schade, dass es nicht zu einem Dreier gereicht hat. Wir haben alle den Pfiff beim 1:1 von Felix Götze gehört. Leider wurde der Treffer trotzdem gegeben. Damit müssen wir jetzt leben."

17.317 Fans fanden am Samstag den Weg ins Stadion an der Hafenstraße. 500 Anhänger waren aus Zwickau angereist. Auch Enochs war von der Stimmung angetan: "Die Atmosphäre hier ist wirklich super. Aber die Jungs kennen das. Ob in Magdeburg, Dresden, Halle oder in unseren Heimspielen: So macht Fußball Spaß."