SC Verl: Ehemaliger MSV-Profi verlängert bis Sommer 2025

Der Sportclub Verl befindet sich aktuell in der 3. Liga in Topform. In dieser Phase hat nun der Kapitän der Mannschaft ein Zeichen gesetzt.

Der Kapitän bleibt an Bord! Der Sportclub Verl hat den Vertrag mit Mael Corboz vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. "Wir haben hier noch einiges vor. Der Sportclub baut hier langfristig etwas auf, und ich möchte ein Teil davon sein. Wir wollen uns in der 3. Liga weiter etablieren und nicht nur um den Klassenerhalt spielen. Diese Entwicklung weiter voran zubringen reizt mich sehr. Ich mag das familiäre und zugleich professionelle Umfeld beim Sportclub sowie den nahen Kontakt zu den Fans und den Sponsoren. Außerdem haben wir richtig geniale Typen in unserer Mannschaft. Das macht einfach unglaublich viel Spaß", erklärt der 28-jährige Corboz. Sportvorstand Raimund Bertels und Sportlicher Leiter Sebastian Lange freuen sich riesig über die Verlängerung: "Mael ist nicht nur Leistungsträger auf dem Platz. Auch zwischenmenschlich passt er einfach wahnsinnig gut zum Sportclub Verl. Dass er sich so früh in dieser Saison zum Verein bekennt, ist ein starkes Signal an unser Team und unsere Unterstützer." Corboz absolvierte in dieser Saison 13 Spiele und schoss drei Tore. Der US-Amerikaner ist ein absoluter Leistungsträger im Team von Trainer Michel Kniat. Mael Corboz war einst auch für den MSV und Wattenscheid aktiv Seit Winter 2021 spielt er für den SC Verl. Er war aus den Niederlanden von Go Ahead Eagles an die Poststraße gewechselt. Mittlerweile hat er 75 Begegnungen (acht Tore, sechs Vorlagen) für Verl absolviert. Vor seiner Station in Ostwestfalen und den Niederlanden war er auch im Ruhrgebiet aktiv. Für den MSV Duisburg kam er zwischen Sommer 2016 und Januar 2018 auf fünf Pflichtspiele. Er wechselte dann zur SG Wattenscheid 09, wo er unter Trainer Farat Toku Stammspieler war und insgesamt 48 Partien (fünf Tore, eine Vorlage) im Trikot der Wattenscheider absolvierte. Für das aktuell formstärkste Team der 3. Liga geht es am Wochenende - Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - nach Wuppertal, wo die Partie gegen Borussia Dortmund II ansteht.

