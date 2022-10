3. Liga: So geht RWE das Spiel bei Waldhof Mannheim an

Am Samstag muss Rot-Weiss Essen in der 3. Liga bei Waldhof Mannheim antreten. So will RWE der besten Heimmannschaft Paroli bieten.

An den letzten Sieg zuhause von Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiss Essen werden sich die wenigen Menschen erinnern. Es war 1983, damals gewann Mannheim mit 3:1. Seitdem ist viel Zeit vergangen, es gab nur wenige Spielzeiten, in denen beide Teams in einer Liga spielten. Jetzt ist es in der 3. Liga wieder soweit. Und die Ausgangslage ist klar. Mannheim hat die beste Heimbilanz, alle sechs Partien wurden gewonnen, nur drei Gegentore musste die Mannschaft hinnehmen. Trotzdem ist bei der Mannschaft vom ehemaligen RWE-Trainer Christian Neidhart Druck auf dem Kessel, denn da auswärts bisher fast nichts ging, droht das Ziel, der Zweitliga-Aufstieg, verpasst zu werden. Gegen RWE muss Mannheim auf die verletzten Adrien Lebeau (muskuläre Probleme), Marco Höger (Kreuzbandriss) und Malte Karbstein (Knieprobleme) verzichten. Der Einsatz von Bentley Baxter Bahn (Grippe) ist fraglich, er konnte diese Woche nicht trainieren. Adrian Malachowski dagegen konnte nach muskulären Problemen wieder teilnehmen. Mannheim: Behrens - Golke, Riedel, Seegert - Sommer, Rossipal, Wagner, Jans - Winkler, Keita-Ruel, Martinovic Behrens - Golke, Riedel, Seegert - Sommer, Rossipal, Wagner, Jans - Winkler, Keita-Ruel, Martinovic Auf der Mannheimer Bank: Bartels, Hawryluk, Russo, Kother, Sohm, Schnatterer, Dörfler, Ekincier, Taz Rot-Weiss Essen: Golz - Kourouma, Heber, Rios-Alonso, Bastians - Rother, Tarnat - Young, Fandrich, Kefkir - Berlinski Auf der RWE-Bank: Wienand, Herzenbruch, Holzweiler, Ennali, Plechaty, Loubongo, Sponsel Schiedsrichter: Assad Nouhoum Mehr Ausfälle hat RWE zu verzeichnen. Coach Christoph Dabrowski muss auf Felix Götze und Andreas Wiegel (gesperrt), Simon Engelmann, Cedric Harenbrock, Thomas Eisfeld, Michel Niemeyer, Luca Wollschläger und Moritz Römling (alle verletzt oder krank) verzichten. Auch Erolind Krasniqi ist nicht rechtzeitig fit geworden. Daher stehen am Samstag auch nur 18 Mann im Essener Kader. Im Vergleich zum 1:1 gegen Dynamo Dresden hat Dabrowski seine Elf daher verändern müssen. Es gab drei Wechsel. Für Wiegel, Götze und Felix Herzenbruch kamen Clemens Fandrich, Felix Bastians, der nach seiner Zahn-Behandlung wieder dabei ist, und Mustafa Kourouma in die Startelf. Für Kourouma der erste Startelfeinsatz seiner jungen Karriere. Der SV Waldhof Mannheim hatte für das Spiel im Vorfeld 7.500 Karten verkauft. Aus Essen werden 2.000 Fans erwartet.

Zur Startseite