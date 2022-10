Vor RWE-Duell: Neidharts Mannheimer mit unglücklichem DFB-Pokal-Aus

Der SV Waldhof Mannheim ist in der 2. Runde des DFB-Pokals unglücklich am 1. FC Nürnberg gescheitert. Samstag geht es gegen Rot-Weiss Essen

Vor dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag musste die Elf von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart eine unglückliche Niederlage im DFB-Pokal hinnehmen. Nur aufgrund eines Eigentores scheiterten die Mannheimer gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg mit 0:1. Ein missglückter Rettungsversuch von Gerrit Gohlke in der 63. Minute ermöglichte den Nürnbergern das Weiterkommen.

Im verregneten Mannheimer Stadion begann der Außenseiter mutig. Erst kurz vor dem Seitenwechsel übernahm Nürnberg zunehmend die Kontrolle. Ein Treffer fiel in der über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung zunächst aber noch nicht.

Kurz nach der Pause musste die Partie für zwei Minuten unterbrochen werden, weil aus dem Fan-Block der Gäste dichter Rauch über das Spielfeld zog. Der „Club“ agierte vor 17 757 Zuschauern aber weiter strukturierter und profitierte dann von Gohlkes Eigentor. Nach einer Hereingabe von Kwadwo Duah bugsierte Mannheims Innenverteidiger den Ball über die Linie.

Unmittelbar danach verpasste Laurent Jans aus kurzer Distanz den Ausgleich. Obwohl SVW-Trainer Neidhart weitere Stürmer einwechselte, gelang es den Mannheimern nicht mehr, die erste Heimniederlage der Saison abzuwenden.

Dabei hätte es den Mannheimern wohl noch einmal gut getan, durch ein außergewöhnliches DFB-Pokalerlebnis Selbstvertrauen zu sammeln. Am vergangenen Wochenende unterlag die Neidhart-Elf der zweiten Mannschaft des SC Freiburg mit 2:3, weshalb erste Mannheimer Fans die Entlassung des 54-Jährigen forderten.. Nach dem Abrutschen auf Platz acht und vor allem wegen des 0:5-Debakels gegen Osnabrück vor gut zwei Wochen ist Neidhart, der mit RWE vor zwei Jahren bis ins DFB-Pokal-Viertelfinale vorgestoßen war, in die Kritik geraten. Nun geht es also ausgerechnet gegen RWE.