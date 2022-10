RWE: Party im Breisgau - RWE feiert den ersten Auswärtssieg

Rot-Weiss Essen hat den ersten Auswärtssieg in der 3. Liga eingefahren. Beim SC Freiburg II gab es einen 3:0-Erfolg.

Rot-Weiss Essen hat den ersten Auswärtssieg in der 3. Liga unter Dach und Fach gebracht. Beim bisher zuhause ungeschlagenen SC Freiburg II gewann RWE mit 3:0 (1:0).

Der Lohn: Die Essener sprangen vorerst wieder vom Abstiegsplatz. Zwei Wechsel gab es zu Beginn der Partie mit Blick auf das 1:3 in Wehen bei der Elf von Trainer Christoph Dabrowski. Felix Herzenbruch und Lawrence Ennali mussten auf die Bank, dafür spielten Kapitän Daniel Heber und Ron Berlinski.

Die Idee des Coaches ging in den ersten 45 Minuten auf. RWE stand defensiv sicher, ließ kaum eine Chance der Gastgeber zu. Selber gab es einige Aktionen, die zunächst nicht sauber ausgespielt wurden. In der 31. Minute war es dann Simon Engelmann, der in seinem 100. Spiel für die Essener auch das Glück auf seiner Seite hatte. Sein Schuss wurde unhaltbar zur Pausenführung abgefälscht.

Freiburg II: Atubolu - Schmidt, Braun-Schumacher (61. Fahrner), Stamm (46. Baur) - Siquet, Wagner, Röhl (61. Wiklöf), Treu (61. Hoti) - Kehl (77. Furrer), Vermeij, Guttau Atubolu - Schmidt, Braun-Schumacher (61. Fahrner), Stamm (46. Baur) - Siquet, Wagner, Röhl (61. Wiklöf), Treu (61. Hoti) - Kehl (77. Furrer), Vermeij, Guttau RWE: Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Rother, Tarnat - Berlinski (74. Young), Götze (86. Fandrich), Kefkir (86. Loubongo) - Engelmann (74. Ennali) Tore: 0:1 Engelmann (31.), 0:2 Berlinski (51.), 0:3 Ennali (83.) Zuschauer: 2377 Schiedsrichter: Cristian Ballweg

Nach dem Wechsel setzte RWE die Vorgaben des Coaches weiter um. Der hatte Effizienz gefordert - und die bekam er auch. Felix Götze mit einem seiner vielen wichtigen Ballgewinne, über Oguzhan Kefkir und Andreas Wiegel verpasste Berlinski zunächst beim ersten Versuch in der Mitte. Doch Engelmann kam am langen Pfosten an den Ball, seine Flanke staubte Berlinski zum 2:0 ab.

Von diesem Schock erholten sich die Hausherren nicht mehr. Sie versuchten es, aber RWE stand über 90 Minuten kompakt und verteidigte alles weg. Nach vorne gab es sogar noch Konterchancen, um das dritte Tor zu erzielen. Eine davon nutzte der eingewechselte Lawrence Ennali zum 3:0-Endstand.

Weiter geht es für RWE in einer Woche am Samstag (15. Oktober, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Die Freiburger müssen zeitgleich zuhause gegen Waldhof Mannheim ran.