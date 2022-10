MSV Duisburg: Ziegner erklärt - so sieht das Personal fürs Elversberg-Spiel aus

Der MSV Duisburg gastiert am Samstag bei der SV Elversberg. Trainer Torsten Ziegner gibt zuvor ein Personal-Update.

Den Abwärtstrend hat der MSV Duisburg mit dem Sieg gegen den Halleschen FC (1:0) am letzten Wochenende gestoppt. Jetzt wollen die Zebras nachlegen, wenn sie am Samstag bei der SV Elversberg gastieren (14 Uhr, RS-Liveticker).

Rund 500 Duisburger Fans werden mit dabei sein im Auswärtsspiel beim Aufsteiger, der nach einem herausragenden Saisonstart überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz steht.

Joshua Bitter hingegen nicht. Der bisher gesetzte Rechtsverteidiger muss aufgrund einer Knieprellung aussetzen. Frühestens im folgenden Duell gegen Dortmund II könnte er wieder zu einer Alternative werden. "Da müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt, während er pausiert", meinte Trainer Torsten Ziegner in einer Medienrunde am Donnerstag.

Entwarnung gab der Coach bei Marvin Bakalorz. Der Mittelfeld-Chef und Siegtorschütze gegen Halle war zuletzt krank, soll am Donnerstag aber wieder zur Mannschaft stoßen. Es sei davon auszugehen, dass der Routinier am Samstag spielfähig sei, so Ziegner.

Und auch Moritz Stoppelkamp ist laut Ziegner "wieder eine Option für die Startelf". Der Kapitän wurde nach überstandenen muskulären Problemen gegen Halle eingewechselt.

Rückkehrer aus dem Verletztenlager gibt es ansonsten nicht. Immerhin rückt für zwei Profis das Comeback näher: Youngster Caspar Jander ist seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining. Und bei Rolf Feltscher, der sich nach zwei Innenbandrissen langsam wieder herantastet, sieht der Plan vor, dass er in der kommenden Woche wieder vollständig einsteigt.

Derweil werden Benjamin Girth (Schultereckgelenkssprengung), Leroy Kwadwo (Hüftverletzung), Alaa Bakir (Meniskusriss) und Vincent Gembalies (Knieprobleme) bekanntermaßen noch länger ausfallen.