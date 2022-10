3. Liga: Niederlagenserie beendet! Bakalorz köpft MSV Duisburg gegen Halle zum Sieg

Der MSV Duisburg hat sein Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 1:0 (0:0) gewonnen. Marvin Bakalorz sorgte nach einem Eckball für den umjubelten Siegtreffer.

Der MSV Duisburg hat seine Ergebniskrise beendet. Nach drei Niederlagen in Folge siegten die Zebras am 10. Spieltag der 3. Liga dank des Treffers von Marvin Bakalorz mit 1:0 (0:0) gegen den formschwachen Halleschen FC und vergrößerten dadurch den Abstand auf die Abstiegsplätze.

MSV-Trainer Torsten Ziegner veränderte seine Startelf im Vergleich zum Niederrheinpokal-Aus in Oberhausen auf vier Positionen. Sebastian Mai kehrte für den gesperrten Marvin Senger in die Innenverteidigung zurück. Marlon Frey spielte für Tobias Fleckstein, Kolja Pusch für Jonas Michelbrink. Philipp König (für Chinedu Ekene) feierte sein Startelfdebüt und lief neben Aziz Bouhaddouz im Doppel-Sturm auf, U19-Spieler Baran Mogultay kam erstmals überhaupt in der 3. Liga zum Einsatz. Kapitän Moritz Stoppelkamp wurde nach seiner Oberschenkelverletzung zwar rechtzeitig fit, nahm jedoch zunächst auf der Bank Platz.

MSV: Müller – Bitter (82. Fleckstein), Mai, Kölle, Mogultay – Ajani (76. Stierlin), Bakalorz, Frey (76. Hettwer), Pusch (67. Stoppelkamp) – Bouhaddouz, König (67. Ekene). HFC: Gebhardt – Kreuzer, Nietfeld (75. Hug), Vollert, Landgraf – Herzog (69. Gayret), Casar – Damer (69. Bolyki), Deniz, Zimmerschied (85. Bierschenk) – Steczyk (85. Löder). Schiedsrichter: Lars Erbst Zuschauer: 9.084 Gelbe Karten: Deniz (27.), Bouhaddouz (52.), Nietfeld (64.), Casar (90.). Tor: 1:0 Bakalorz (65.)

Mit 9.084 Zuschauern war die Schauinsland-Reisen-Arena dürftig gefüllt, es war der bisherige Saison-Negativrekord. Die Fans läuteten die Partie zum 15-jährigen Bestehen der Ultra-Gruppe PGDU mit einer Choreografie ein. Auf dem Rasen entwickelte sich von Beginn an ein intensives und zweikampfbetontes Drittligaspiel, zunächst ohne große Highlights. Bis zur 22. Minute, als Mogultay von halb links im Strafraum aus kurzer Distanz zum Schuss kam und Jannes Vollert im letzten Moment auf der Linie rettete.

Es war die beste Duisburger Phase: Königs Schussversuch nach einem sehenswerten Doppelpass von Mogultay und Pusch kam zu unplatziert (28.), Bouhaddouz scheiterte ebenfalls an HFC-Keeper Felix Gebhardt (31.). Marvin Bakalorz verfehlte das Tor nach einer Ecke knapp. Glück für den MSV dann kurz vor dem Pausenpfiff, Tom Zimmerschied schlenzte den Ball aus 20 Metern an den Querbalken. Es war die erste Chance der im ersten Durchgang extrem harmlosen Gäste.





Nach Wiederanpfiff brauchte der MSV gute 15 Minuten, um wieder gefährlich vor das Hallenser Tor zu kommen. König sorgte für Unruhe im gegnerischen Strafraum und zielte von halb rechts einen guten Meter am rechten Pfosten vorbei (58.). Wenig später belohnte sich die Ziegner-Elf. Bakalorz sprang nach einer Ecke von Pusch am höchsten und traf zum umjubelten 1:0. Die Duisburger verteidigten weiter sicher, ließen bis auf einen gefährlichen Abschluss von Dominik Steczyk (78.) nichts mehr zu und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. Für die Zebras geht es am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SV Elversberg weiter.