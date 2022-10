3. Liga: SV Meppen verliert beim Tabellenletzten Aue

Zum Auftakt des 10. Spieltags in der 3. Liga verlor der SV Meppen deutlich bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit 0:3 - und ist seit sechs Spielen sieglos.

Der SV Meppen hat in der 3. Fußball-Liga als erste Mannschaft der neuen Saison gegen den Tabellenletzten FC Erzgebirge Aue verloren. Die Emsländer gingen am Freitagabend beim Zweitliga-Absteiger mit 0:3 (0:2) unter und sind nun bereits seit sechs Ligaspielen ohne Sieg.

Tom Baumgart (31.), Dimitrij Nazarov (45.+4) und der Ex-Braunschweiger Steffen Nkansah (49.) schossen die Tore für die Sachsen, die nach der Trennung von Trainer Timo Rost zum ersten Mal von Interimscoach Carsten Müller betreut wurden. „Heute sind viele schöne Momente zusammengekommen, aber es geht nicht um mich. Es geht um den Verein. Ich hoffe einfach, dass dies der nächste kleine Schritt gewesen ist, die Mannschaft im Schulterschluss mit den Fans hinzubekommen“, so Müller gegenüber MagentaSport.

Aue: Männel - Barylla, Nkansah, Burger, Schikora (82. Rosenlöcher) - Schreck (90.+1 Sorge), Ulrich Taffertshofer - Baumgart (46. Danhof), Nazarov (73. Stefaniak), Thiel - Jastremski (90.+1 Besong). Männel - Barylla, Nkansah, Burger, Schikora (82. Rosenlöcher) - Schreck (90.+1 Sorge), Ulrich Taffertshofer - Baumgart (46. Danhof), Nazarov (73. Stefaniak), Thiel - Jastremski (90.+1 Besong). Meppen: Kersken - Puttkammer, Kraulich, Dombrowka - Ballmert (59. Hemlein), Pepic (46. Kleinsorge), Käuper, Risch (46. Abifade) - Blacha - Pourie, Faßbender (84. Johannes Manske). Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma) Tore: 1:0 Baumgart (31.), 2:0 Nazarov (45.+5), 3:0 Nkansah (49.) Zuschauer: 5480 Rote Karte: Thiel wegen groben Foulspiels (63.) Gelbe Karten: Stefaniak, Danhof - Dombrowka

Meppen seit 6 Spielen ohne Sieg

Aues Maximilian Thiel sah in der 62. Minute noch die Rote Karte. Meppen hatte das Pech, dass die Mannschaft nach dem 0:1 erfolglos auf den Ausgleich drängte und stattdessen kurz vor und kurz nach der Pause jeweils ein Gegentor kassierte. SV-Trainer Stefan Krämer ist nun seit 6 Spielen sieglos. „0:3 hört sich brutal hoch an. Bis zum 0:1 war´s ein total offenes Spiel, ich fand uns sogar ein bisschen besser. Dann kommt ein Traumtor, Tor des Monats, das würde ich wählen", weiß Krämer aber auch, wo es anzusetzen gilt: "Was wir uns vorwerfen lassen müssen, sind die Abschlüsse. Wir hatten ganz viele Flanken in die Box, wir sind einfach zu harmlos! Es fehlt die Konsequenz im Verteidigen und im Torabschluss.“