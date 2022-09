3. Liga: Waldhof Mannheim im Pech - Ex-Schalker mit Kreuzbandriss

Der SV Waldhof Mannheim muss in der 3. Liga mehrere Monate auf Marco Höger verzichten, der sich im Training schwer verletzte.

Der SV Waldhof Mannheim möchte in dieser Spielzeit in die 2. Bundesliga aufsteigen. Eine wichtige Rolle im Team von Trainer Christian Neidhart sollte dabei der 33-jährige Marco Höger einnehmen.

Der Mittelfeld-Routinier, der auch schon beim FC Schalke 04 spielte, wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Köln nach Mannheim und avancierte dort zum absoluten Stammspieler.

34 Partien absolvierte er in der letzten Spielzeit, sieben von neun Begegnungen in dieser Runde. Jetzt die Hiobsbotschaft. Der 159-fache Bundesligaspieler hat sich im Training schwer verletzt. Am Montag gab es die schlimme Diagnose Kreuzbandriss.

Mannheim hat einen Nationalspieler Mannheims Neuzugang Laurent Jans (kam von Sparta Rotterdam) durfte für die Nationalmannschaft von Luxemburg spielen. Dabei gelang gegen die Türkei ein spektakuläres 3:3 - die Luxemburger gingen dabei drei Mal in Führung. Für Jans war es bereits der 88. Einsatz für sein Land. Am Sonntag folgte die 89. Partie gegen Litauen. Jans führte seine Mannschaft als Kapitän auf den Platz - nach 90 Minuten feierte Luxemburg ein 1:0.

Für Höger leider nicht der erste in seiner Karriere. Bereits in der Saison 2015/16 fehlte er über 200 Tage wegen einer Verletzung am Kreuzband. Nimmt man sein Alter und seine Verletzungs-Historie, dann muss man vermuten, dass seine Saison bereits nahezu beendet ist.

Im Sommer 2023 läuft sein Vertrag in Mannheim aus. Für die Mannheimer im Kampf um den Aufstieg ein herber Verlust, war Höger nicht nur auf dem Platz wichtig. Auch abseits des Rasens hatte seine Stimme als Co-Kapitän Gewicht. Mit 16 Zählern liegt Waldhof derzeit nur einen Punkt hinter Platz drei, den der SC Freiburg II belegt, der sowieso nicht aufsteigen darf.

Das nächste Spiel haben die Mannheimer am Samstag (1. Oktober, 14 Uhr) beim VfL Osnabrück.