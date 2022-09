3. Liga: Zweiter Trainerwechsel der Saison ist perfekt

Neun Spiele ohne Sieg waren zu viel: Der FC Erzgebirge Aue hat sich von seinem Trainer Timo Rost getrennt. Der Zweitliga-Absteiger ist aktuell Letzter in der 3. Liga.

Nach neun Spielen ohne Sieg hat der FC Erzgebirge Aue die Reißleine gezogen: Timo Rost ist nicht mehr Trainer des Tabellenletzten der 3. Liga. Das gab der Zweitliga-Absteiger am Dienstagabend bekannt. Rost sei durch den neu bestellten Vorstand des Klubs von seinen Aufgaben freigestellt.

„Wir danken Timo Rost für die geleistete Arbeit. Er war bereit, in einer schwierigen Phase in die Verantwortung zu gehen. Er möchte mit diesem gemeinsam beschlossenen Schritt dem sportlichen Neuanfang nicht im Wege stehen“, veröffentlichte der Klub als Begründung zu diesem Schritt. Ziel sei es, „die Länderspielpause zu nutzen, um neue Impulse zu setzen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Veilchen werden von nun an interimsmäßig durch Carsten Müller, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, betreut. Über eine langfristige Nachfolgeregelung will der Klub „zeitnah berichten“.

Rost hatte den Verein erst im Sommer nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga übernommen. Mit drei Punkten aus neun Spielen stehen die Auer derzeit auf dem letzten Tabellenplatz und haben bereits fünf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Zwei Punkte davor auf Platz 19 steht die SpVgg Bayreuth, dem Ex-Klub Rosts, mit dem er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die 3. Liga gepackt hatte.

Am Sonntag hatte bereits Vereinspräsident Helge Leonhardt persönliche Konsequenzen aus dem Saisonstart mit nur drei Punkten aus neun Spielen gezogen und war zurückgetreten. Am Dienstag informierte der Auer Aufsichtsrat außerdem darüber, dass Geschäftsführer Michael Voigt seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt habe. Gleichzeitig bestellte das Kontrollgremium einstimmig Torsten Enders (Präsident), Frank Vogel, Sören Ullrich, Nico Dittmann und weiterhin Kay Werner bis zur kurzfristig anberaumten Mitgliederversammlung am 12. November als Interimsvorstände.

Die Freistellung Rosts ist der zweite Trainerwechsel in der aktuellen Saison in der 3. Liga. Zuvor war Daniel Scherning vom VfL Osnabrück zum Zweitligisten Arminia Bielefeld gewechselt. Die Niedersachsen hatten daraufhin Tobias Schweinsteiger als Nachfolger eingestellt. mit sid