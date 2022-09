3. Liga: Ohne Sieben - RWE schlägt bisher ungeschlagenen 1. FC Saarbrücken

In der 3. Liga musste Rot-Weiss Essen am Montagabend gegen den 1. FC Saarbrücken ran. Und RWE besiegte den Favoriten nach einem großen Kampf mit 1:0.

Rot-Weiss Essen hat den 9. Spieltag in der 3. Liga mit einem 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken abgeschlossen und steht mit nun neun Punkten auf dem 15. Platz - während Saarbrücken die erste Saisonniederlage einstecken musste.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 0:1 in Osnabrück auf drei Positionen verändert. Daniel Heber, Clemens Fandrich und Isaiah Young wurden durch Felix Herzenbruch, Björn Rother und Oguzhan Kefkir ersetzt.





Der Start in die Partie gehörte dem Gast aus Saarbrücken, der nach 28 Sekunden das 1:0 auf dem Fuß hatte. Nach einem langen Ball kam Tobias Jänicke frei zum Abschluss, aber Kefkir klärte.

Ausfälle bei RWE Clemens Fandrich (grippaler Infekt), Daniel Heber (Schlag auf das Knie), Michel Niemeyer (Reha), Thomas Eisfeld (Knie), Meiko Sponsel (Meniskusriss), Moritz Römling (Außenbandanriss) und Cedric Harenbrock (muskuläre Probleme)

RWE war fortan gut in der Partie und hatte nach 25 Minuten die erste eigene gute Gelegenheit. Nach einer Flanke von Kefkir kam Lawrence Ennali zentral an den Ball, doch er schoss knapp am Tor vorbei. Es war die Initialzündung für die Essener, die nach 36 Minuten im 1:0 gipfelte. Niklas Tarnat und Ennali mit dem starken Ballgewinn im Mittelfeld, der Ball kam zu Felix Götze, der seine Einzelaktion gekonnt zur Führung abschloss.

Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel wurde es vor allem erst einmal ruppiger. Chancen blieben zu Beginn Mangelware, die Akteure rieben sich in direkten Duellen bis an die Grenze der Legalität auf.

Die erste Möglichkeit nach 65 Minuten entsprang eher dem Zufall, denn eine Flanke von Saarbrückens Richard Neudecker senkte sich fast ins Tor, RWE-Torwart Jakob Golz war aber zur Stelle.

RWE: Golz - Wiegel (77. Kourouma), Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch - Tarnat, Rother - Ennali (77. Loubongo), Götze (71. Young), Kefkir (91. Voelcke) - Engelmann (77. Berlinski) Golz - Wiegel (77. Kourouma), Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch - Tarnat, Rother - Ennali (77. Loubongo), Götze (71. Young), Kefkir (91. Voelcke) - Engelmann (77. Berlinski) Saarbrücken: Batz - Frantz (70. Biada), Uaferro, Zellner, Krätschmer (70. Schwede) - Jänicke, Neudecker, Kerber (70. Scheu), Günther-Schmidt (81. Rabihic) - Grimaldi (54. Cuni), Jacob Tor: 1:0 Götze (36.) Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) Zuschauer: 15.907

RWE versuchte Kontersituationen zu kreieren, das erste Mal gelang das nach 68 Minuten. Auf Vorlage von Ennalie versuchte es Simon Engelmann per Hacke, in höchster Not wurde er von FCS-Keeper Daniel Batz und Steven Zellner am 2:0 gehindert.

Die Schlussphase wurde wild, beide Mannschaften wurden hektisch, lieferten sich zahlreiche unnötige Ballverluste. Und Saarbrücken stand mehrmals vor dem Ausgleich, doch Golz rettete erst stark auf der Linie gegen den Kopfball von Sebastian Jacob (87.), eine Minute später rettete Rios Alonso vor der Linie.

Und anders als gegen Ingolstadt, als RWE in den letzten Minuten ein 2:0 aus der Hand gab, brachten die Essener das Spiel über die Zeit und feierten einen ganz wichtigen Heimsieg.

Nach der nun anstehenden Länderspielpause geht es für RWE mit dem Auswärtsspiel beim SV Wehen (Sonntag, 2. Oktober, 14 Uhr) weiter. Saarbrücken muss einen Tag vorher (14 Uhr) zuhause gegen den SC Freiburg II antreten.