RWE - Felix Bastians nach Fehlstart: Abstiegskampf hat begonnen

In einem Interview äußert sich Rot-Weiss Essens Felix Bastians zum Saisonstart. Er lobt die RWE-Fans - und verteidigt die defensive Spielweise.

Felix Bastians hat sich in einem Interview zu Rot-Weiss Essens Drittliga-Fehlstart geäußert. „Der Kampf um den Klassenerhalt hat schon begonnen und ich glaube, das hat jeder verstanden“, sagte der Verteidiger dem Fußballkultur-Magazin „11Freunde“.

Der Start in die Saison sei aus seiner Sicht „maximal schlecht gelaufen. Ganz besonders das 1:5 im ersten Saisonspiel gegen SV Elversberg.“ Die Mannschaft hätte nicht schlechter in die Saison starten können, „gerade zu Hause, wo die Euphorie nach dem Aufstieg noch spürbar war“, so der 34-Jährige weiter.

Rot-Weiss Essen: Bastians spricht über das defensive System

Christoph Dabrowski reagierte auf die negativen Ergebnisse, stellte um und ließ sein Team am vierten Spieltag gegen die U23 von Borussia Dortmund defensiver als noch zuvor auftreten. Seitdem greift der Trainer immer wieder auf eine Fünferkette zurück. So stabilisierte er Rot-Weiss Essen. Für Bastians, der in allen Spielen der Saison in der Startelf stand und zwei Tore erzielte, kam diese Umstellung zur richtigen Zeit.

„Offensiven Fußball will jeder spielen, aber ich will Spiele gewinnen. Es ist eine Qualität zu reagieren und nicht einen offenen Tod zu sterben“, meinte der langjährige Profi des VfL Bochum. RWE habe sich in der neuen Liga anpassen müssen.

„In der vergangenen Saison hat sich jeder Gegner an der Hafenstraße hinten reingestellt, weil wir der Favorit waren. Das ist jetzt nicht mehr so“, betonte Bastians, der bei den Gedanken an den Aufstieg noch immer Gänsehaut bekomme. Das Saisonfinale, der entscheidende Sieg gegen Ahlen seien „irre“ gewesen.

Rot-Weiss Essens Bastians lobt die Fans

Und so sprach Bastians den Fans ein Lob aus. „Unsere Fans sind das Faustpfand, die sind immer noch positiv gestimmt.“ Trotz des verpatzten Starts, RWE gewann erst ein Spiel in acht Partien, blieben die Anhänger ruhig. Sie unterstützen die Mannschaft weiterhin bedingungslos.

Bastians habe derweil nicht das Gefühl, dass die Stimmung kippen könnte. „Wir haben alle verstanden, dass es nur darum geht, sich im Profifußball neu zu etablieren“, sagte er weiter gegenüber „11Freunde“ und schob nach: „Wir merken, dass die Leute von uns ganz genau das erwarten: nicht abzusteigen.“

Den zweiten Drittliga-Sieg kann Rot-Weiss Essen am kommenden Montag einfahren. Dann kommt der bislang ungeschlagene 1. FC Saarbrücken ins Stadion an der Hafenstraße (19. September, 19 Uhr).