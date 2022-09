3. Liga: Schlusslicht Aue verliert auch im Derby - Trainer unter Druck

Aue-Trainer zu Reporter "Ist das ernst gemeint? Es geht niemals um einen Timo Rost!"

Der FC Erzgebirge Aue will am Sonntag (14 Uhr) im Derby gegen den FSV Zwickau unbedingt den ersten Dreier einfahren. Vor dem Spiel will der Trainer nichts von einem "Endspiel" hören.