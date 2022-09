Aue-Trainer zu Reporter: "Ist das ernst gemeint? Es geht niemals um einen Timo Rost!"

Der FC Erzgebirge Aue will am Sonntag (14 Uhr) im Derby gegen den FSV Zwickau unbedingt den ersten Dreier einfahren. Vor dem Spiel will der Trainer nichts von einem "Endspiel" hören.

Sieben Spiele und kein Sieg: Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue liegt auf dem letzten Tabellenplatz. Der Saisonstart war - kurzum - eine Katastrophe!

Kein Wunder, dass die Journalisten Trainer Timo Rost in dieser Situation nicht nur angenehme Fragen stellen. Auf der Spieltagskonferenz vor dem Zwickau-Derby am Samstag (14 Uhr) fragte ein Reporter der "Freien Presse Aue" den FCE-Cheftrainer, ob es für ihn auch schon eine Art Endspiel sei? Auf diese Frage reagierte Rost nahezu empört und gab dem Journalisten Contra. Rost hielt einen langen Monolog und appellierte an die Aue-Fans.

Ich bin kein Trainer, der darauf hoffen muss, dass er hier einen Job hat oder sonst etwas. Definitiv nicht! Timo Rost

"Ist das ernst gemeint oder ist das Spaß? Vor diesem Derby fragen Sie mich, ob ich - wie war die Frage? Haben Sie mir die letzten zehn oder fünf Minuten zugehört? Es geht hier darum, dass am Sonntag eine Mannschaft auf dem Rasen stehen wird, die Grass frisst. Glauben Sie wirklich, dass es hier um den Trainerposten oder um mich geht? Ich bin kein Trainer, der darauf hoffen muss, dass er hier einen Job hat oder sonst etwas. Definitiv nicht! Solange wir mit dem Trainerteam hier sind, werden wir alles dafür tun, um die Mannschaft, um Aue endlich in die Erfolgsspur zu bringen. Es geht niemals um einen Timo Rost!"

Dieser appellierte dann noch einmal vor dem nächsten Sachsen-Derby - vor zwei Wochen unterlag Aue Dresden mit 0:1 - eindringlich an die Fans des FC Erzgebirge Aue.

Es ist eine Bitte von mir an unsere Fans, dass sie uns unterstützen. Ich weiß, dass sie das können und leidensfähig sind. Aber das Blatt wird sich drehen, da bin ich mir sicher. Timo Rost

"Es ist enorm wichtig, dass die Fans uns in dieser Phase unterstützen - das Trainerteam und die Mannschaft. Selbst, wenn wir in Rückstand geraten sollten, brauchen wir diese bedingungslose Unterstützung. Ich habe es als Spieler erlebt, dass in solchen Phasen, in denen die Mannschaft noch nicht so gefestigt ist, die Fans ungemein wichtig sind. Wir brauchen sie solange, bis wir diesen Turnaround schaffen und die Mannschaft dann so gefestigt und in der Lage ist, wieder komplett für die Mannschaft zu spielen. Es ist eine Bitte von mir an unsere Fans, dass sie uns unterstützen. Ich weiß, dass sie das können und leidensfähig sind. Aber das Blatt wird sich drehen, da bin ich mir sicher."