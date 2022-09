3. Liga: FSV Zwickau verpflichtet einen neuen Torwart

Drittligist FSV Zwickau hat auf den langfristigen Ausfall von Johannes Brinkies reagiert und mit dem 29-jährigen Marcel Engelhardt sein Torwartteam wieder komplettiert.

Marcel Engelhardt wechselt zum FSV Zwickau. Der in Greven geborene Torhüter wurde in seiner Jugendzeit beim VfB Lübeck sowie Hamburger SV ausgebildet. Nach acht Jahren bei Eintracht Braunschweig war er seit Januar 2021 als Stammtorhüter für Maritzburg United (1. Liga in Südafrika) im Einsatz. Beim FSV unterzeichnete Engelhardt einen Vertrag bis zum 30 Juni2023.

"Mit dem Ausfall von Johannes Brinkies hat sich eine Chance für mich ermöglicht, hier zu spielen. Ich habe viel Gutes über den FSV Zwickau gehört und ich freue mich auf die Aufgabe", sagt der FSV-Neuzugang, der allerdings aus sportlicher Sicht "nicht so gute Erinnerungen" an Zwickau hat. So stand er am 27. Juni 2020 zwischen den Pfosten der Braunschweiger Eintracht, als der FSV in einem spektakulären Spiel nach einem 1:2-Rückstand in der Nachspielzeit das Spiel noch drehte und am Ende den sportlich überlebenswichtigen 3:2-Heimsieg einfahren konnte.