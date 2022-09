3. Liga: Nach RWE-Pleite - so plant Aue mit Trainer Rost

Erzgebirge Aue hat in der 3. Liga die Rote Laterne inne. Trotzdem bleibt der Verein noch ruhig.

Beim vorletzten Abstieg aus der 2. Bundesliga gelang Erzgebirge Aue 2016 der direkte Wiederaufstieg. Nun musste der Verein erneut aus der 2. Bundesliga absteigen.

Und einen Triumph wie 2016 kann sich der Klub bereits nach sieben Spieltagen abschminken. Statt um die vorderen Plätze zu kämpfe, steht Aue nach dem 1:2 bei Rot-Weiss Essen auf dem letzten Platz. Die Mannschaft vom neuen Trainer Timo Rost, der Bayreuth in der abgelaufenen Runde in die 3. Liga führte, konnte noch keinen Sieg feiern.





Generell scheint Aue das Siegen verlernt zu haben. Saisonübergreifend gab es in 27 Ligabegegnungen nur drei Erfolge. Und auch jetzt steht die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand.

Da stellt sich im Erzgebirge mal wieder die Trainerfrage. Doch Aues Präsident Helge Leonhardt betonte in der "Bild": "Ich kann den Frust bei den Fans und im Umfeld verstehen, es wird aber keinen Aktionismus geben. Ich habe mit dem Trainer am Samstag telefoniert und ihm den Rücken gestärkt. Wir haben die Mannschaft mit viel Akribie zusammengestellt, Timo Rost hat sich bei jedem Einzelnen mächtig ins Zeug gelegt. Die Spieler müssen es dem Trainer jetzt zurückzahlen."

Nach drei Zählern aus Sieben Spielen wird es auch wirklich langsam Zeit. Am kommenden Wochenende (Sonntag, 11. September, 14 Uhr) muss zuhause der FSV Zwickau geschlagen werden, soll es nach dem Abstieg nicht noch düsterer in Aue werden. Und dann muss auch nach dem ruhenden Ball wieder Dominanz her, in Essen verlor man so das Spiel, Rost sagte: "Was mich nach diesem Spiel in Essen stört, ist etwas anderes - und zwar: Dass wir in der Zweikampfführung bei Standards schlecht waren. Wir haben unter der Woche diese Situationen trainiert und kassieren hier zwei Tore nach Standards. Da muss ich sagen, dass das so nicht geht. Da bin ich wirklich sehr enttäuscht."