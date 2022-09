Osnabrück-Trainer bedient: "Werden gegen Essen hoffentlich ein anderes Gesicht zeigen"

Dieses Debüt hatte sich Tobias Schweinsteiger anders vorgestellt. Der VfL Osnabrück unterlag beim VfB Oldenburg mit 3:4. Nächster VfL-Gegner: Rot-Weiss Essen.

Tobias Schweinsteiger ist seit wenigen Tagen Trainer des VfL Osnabrück. Bei seinem Debüt ging es sofort mit einem Derby beim VfB Oldenburg los. Und alles sah nach einem gelungenen Einstand aus. Die Osnabrücker führten beim Aufsteiger 3:1 - und verloren das Spiel dennoch mit 3:4. Dementsprechend war die Laune im Lager der Lila-Weißen.

Binnen 23 Minuten kassierten die Osnabrücker drei Gegentore, die letztendlich die Niederlage besiegelten. Schweinsteiger sagte bei "Magenta Sport": "Da gibt's nix schön zu reden: Wir müssen definitiv in der Verteidigung besser werden!" Wir haben in der 1.Halbzeit schon verpasst, das Spiel zu killen. Die Mannschaft hat den Willen gezeigt. Wir hatten auch immer wieder die Führung auf dem Fuß, auch beim Stand von 3:3. Was mich positiv stimmt ist, dass wir uns viele Chancen erarbeitet haben. Auf der anderen Seite haben wir die Sachen nicht gut gemacht, die wir vorher schon angesprochen hatten – das Umschalten nach Ballverlusten."

Oldenburg: Mielitz - Ndure, Leon Deichmann, Steurer, Plautz - Kamer Krasniqi (87. Kaissis), Zietarski, Starke (82. Marten Schmidt) - Brand (73. Möschl), Wegner, Badjie (73. Bookjans). Mielitz - Ndure, Leon Deichmann, Steurer, Plautz - Kamer Krasniqi (87. Kaissis), Zietarski, Starke (82. Marten Schmidt) - Brand (73. Möschl), Wegner, Badjie (73. Bookjans). Osnabrück: Kühn - Traore, Gyamfi, Beermann (76. Wulff), Haas (83. Kleinhansl) - Simakala (76. Kunze), Tesche, Köhler, Putaro (65. Oduah) - Niemann, Heider (65. Chato). Schiedsrichter: Mitja Stegemann (Bonn) Tore: 1:0 Wegner (3.), 1:1 Simakala (6. Foulelfmeter), 1:2 Tesche (19.), 1:3 Simakala (46.), 2:3 Brand (49.), 3:3 Leon Deichmann (58.), 4:3 Wegner (72.) Zuschauer: 8222 Gelbe Karten: Kamer Krasniqi, Leon Deichmann - Köhler, Heider, Haas

Auch Osnabrücks Mittelfeld-Chef Robert Tesche kritisierte: "Defensiv haben wir zu viel zugelassen. Dass wir nach einem 3:1 noch drei Tore kassieren, darf nicht passieren."

Am kommenden Freitag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für Schweinsteiger und seine Schützlinge schon weiter. Dann steht das Debüt des Trainers an der heimischen Bremer Brücke an. Gegner ist Tabellennachbar Rot-Weiss Essen. Der Aufsteiger hat, wie Osnabrück, nach sieben Spielen nur sechs Punkte auf dem Konto. Schweinsteiger: "Wir werden daran arbeiten und gegen Essen hoffentlich ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen aus dem Abwärtsstrudel raus und im Kopf klarer werden."