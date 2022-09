RWE: Erster Saisonsieg! Rot-Weiss Essen verlässt die Abstiegszone

Rot-Weiss Essen hat es geschafft! RWE hat am 7. Spieltag den 1. Saisonsieg in der 3. Liga eingefahren. Gegen den FC Erzgebirge Aue gewann der Aufsteiger mit 2:1 (1:0).

Große Erleichterung an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen hat das Kellerduell gegen den FC Erzgebirge Aue vor 16070 Zuschauern, davon rund 500 Fans aus Sachsen, mit 2:1 (1:0) gewonnen und die Abstiegszone vorerst verlassen.

Der FC Erzgebirge Aue kam im Kellerduell 20. gegen 19. besser in das Spiel. Nach elf Minuten standen bei den Gästen schon drei Ecken auf unserem Notizzettel. Doch daraus konnten die Sachsen nicht viel machen. Eine dicke Chance sprang dabei nicht heraus.

Es war mit Sicherheit kein fußballerischer Leckerbissen, was die beiden Kellerkinder den über 16.000 Fans im Stadion an der Hafenstraße boten. Aber davon war auch nicht auszugehen. Rot-Weiss Essen kam nach einer Viertelstunde besser ins Spiel und suchte sein Glück auch in der Offensive.

So auch in der 23. Minute: Felix Götze schlug einen punktgenauen Freistoß auf den Kopf von Simon Engelmann, der den Ball in die Mitte köpft, wo Felix Bastians hochstieg und Essen per Kopf in Führung brachte.

RWE: Golz - Wiegel (78. Herzenbruch), Heber, Rios Alonso Bastians - Tarnat, Fandrich - Ennali (78. Loubongo), Götze (83. Rother), Young (68. Kefkir) - Engelmann (78. Wollschläger). Golz - Wiegel (78. Herzenbruch), Heber, Rios Alonso Bastians - Tarnat, Fandrich - Ennali (78. Loubongo), Götze (83. Rother), Young (68. Kefkir) - Engelmann (78. Wollschläger). Aue: Klewin - Barylla, Sorge, Nkansah (76. Jastremski), Burger - Schikora (61. Besong), Taffertshofer (68. Huth), Schreck, Thiel - Nazarov, Tashchy (68. Gorzel). Schiedsrichter: Marc Philip Eckermann. Tore: 1:0 Bastians (23.), 1:1 Schreck (55.), 2:1 Rios Alonso (63.) Gelbe Karten: Ennali, Götze, Engelmann - Schikora, Nazarov. Zuschauer: 16.070.

In der 36. Minute dann Glück für RWE: Niklas Tarnat stieg Maximilian Thiel im Strafraum auf den Fuß. Das bewies die TV-Zeitlupe. Doch Schiedsrichter Marc Philip Eckermann ließ weiterspielen.

Vor der Halbzeit hatte noch Engelmann (41.) mit einem Drehschuss das 2:0 auf dem Fuß, doch Aues Keeper Philipp Klewin parierte stark. Isaiah Young (43.) verzog noch vor der Halbzeit knapp aus kurzer Distanz.

Aue kam mit viel Wut im Bauch aus der Halbzeit. In den ersten zehn Minuten war beinahe nur der Gast aus dem Erzgebirge am Ball und die Essener waren viel zu passiv. Die Strafe folgte prompt: Ein langer Einwurf, den der Ex-Duisburger Boris Tashchy auf Sam Schreck verlängerte und der das 1:1 (55.) erzielte.

RWE schüttelte sich und nahm das Heft wieder in die Hand. Eine Doppel-Großchance brachte die Bergeborbecker wieder in Führung. Erst bediente Niklas Tarnat mit einem tollen Pass Clemens Fandrich (62.), der aus bester Position vergab und nur eine Minute später stand dann Jose Enrique Rios Alonso (63.) nach einem Eckball goldrichtig am Fünfmeterraum und schoss das 2:1! Engelmann war als Vorbereiter zur Stelle - wie schon beim 1:0 durch Bastians.

Und dann das: In der 65. Minute hatte Engelmann dann die Vorentscheidung auf dem Fuß. Doch der RWE-Torjäger scheiterte nach einem tollen Querpass von Ennali an Klewin.

Das 2:1 gegen Aue war für Rot-Weiss Essen der erste Sieg im Profifußball seit Mai 2007. Damals siegte RWE in Fürth.

Und beinahe wäre der Engelmann-Fehlschuss bestraft worden. Nach einer Ecke gewinnt Steffen Nkansah das Kopfball-Duell gegen Heber, der Ball landet bei Alexander Sorge (67.) und der köpft freistehend über das RWE-Gehäuse.

RWE schaffte es in den letzten 15 Minuten Gefahr vom eigenen Tor abzuwenden - bis auf den Latten-Kracher von Thiel (85.) und einem Golz-Blackout in der Nachspielzeit - und brachte mit etwas Glück den ersten Saisonsieg am 7. Spieltag über die Zeit! Damit stürmt Essen in der Tabelle auf Platz 13 und gibt die "Rote Laterne" an den FC Erzgebirge Aue ab.