3. Liga: Vierter Neuer - RWE bestätigt den Stürmer-Deal

Jetzt ist es offiziell. Rot-Weiss Essen und Hertha BSC haben das Leihgeschäft bestätigt - Luca Wollschläger wechselt für die laufende Saison nach Essen.

RevierSport hatte es schon berichtet, dass Luca Wollschläger das Training bei Rot-Weiss Essen aufgenommen hat. Nun haben auch die beiden Vereine das Leihgeschäft bestätigt.

Der 19-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten Hertha BSC Berlin an die Hafenstraße. Eine Kaufoption für den Stürmer, der bei der Hertha bis 2025 unter Vertrag steht, gibt es nicht, erklärten die Berliner. „Luca ist ein talentierter Mittelstürmer, der für sein junges Alter eine enorme Physis besitzt. Wir haben gezielt nach einem wuchtigen Zielspieler gesucht, der unserem Trainerteam nochmal mehr Optionen gibt. Wir glauben, dass Luca hervorragend in unser gesuchtes Profil passt“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski ergänzte: "Luca ist groß, athletisch und kopfballstark. Damit bringt er ein neues Element in unser Offensivspiel und ich bin mir sicher, dass wir dadurch im Angriff variabler werden."

Warum es keine Kaufoption gibt, verdeutlichen die Worte aus Berlin. Hertha-Boss Fredi Bobic erklärte: "Wir haben Luca mit einem Vertrag ausgestattet, weil wir an sein Potenzial glauben. Für seine Entwicklung ist es jetzt wichtig, dass er höchstmöglich Spielzeit im Seniorenbereich sammelt. Diese Voraussetzung ist in Essen gegeben.“

Für die Hertha absolvierte Wollschläger in der Vorsaison zwei Bundesliga-Spiele, außerdem kam er einmal in der Bundesliga-Relegation zum Einsatz. Nun will er in Essen Spielpraxis sammeln, nach seiner Unterschrift sagte er: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt. Ich möchte mein Bestes geben, so für meine weitere Entwicklung Einsatzminuten sammeln und der Mannschaft bestmöglich helfen.“

Zuvor hatten die Essener nach dem Fehlstart in die 3. Liga bereits Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen), Clemens Fandrich (zuletzt Erzgebirge Aue) und Andreas Wiegel (zuletzt BFC Dynamo) verpflichtet.