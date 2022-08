3. Liga: Zweiter Knallertransfer bei Dynamo Dresden

Dynamo Dresden untermauert in der 3. Liga seine Ambitionen mit dem zweiten Toptransfer in wenigen Tagen.

Mit dem 1:0-Auswärtssieg bei Erzgebirge Aue hat sich Dynamo Dresden in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen der 3. Liga begeben. Nach sechs Partien stehen drei Siege und drei Niederlagen zu Buche, macht Platz zehn in der Tabelle. Zu wenig für die eigenen Ambitionen. Daher hat der Klub zum Ende Sommer-Transferfensters noch einmal richtig Gas gegeben.

Am Montag gab der Klub bekannt, dass Akaki Gogia verpflichtet wurde. Der 30-Jährige wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Zürich nach Sachsen und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Gogia spielte bereits in der Saison 2016/17 für Dresden, verließ den Verein danach zu Union Berlin.

Nach Gogia machte der Verein am Mittwoch die zweite Rückholaktion perfekt. Niklas Hauptmann, der 2018 für satte 3,4 Millionen Euro aus Dresden zum 1. FC Köln wechselte, kehrt nach Informationen der "Bild" nach Dresden zurück.

Hauptmann: Für Dresden der Rekordabgang, für Köln eine Fehlinvestition

Für Dresden war es 2018 der Rekordabgang, für Köln eine Fehlinvestition, denn Hauptmann kam nie wirklich in Köln an. In den mehr als drei Jahren machte er ganze zwölf Ligaspiele für den FC, in der vergangenen Spielzeit fiel er monatelang aus. In der Spielzeit 2020/21 wurde er an Holstein Kiel verliehen, dort kam er auf die erhoffte Spielpraxis, allerdings ohne danach Chancen im Kölner Kader zu haben.

Nun die Rückkehr nach Dresden. Seinen Vertrag löste der Mittelfeldspieler in Köln auf, in Dresden unterschrieb er bis zum 30. Juni 2024. Ablöse fließt keine, aufgrund des hohen Gehalts wird Köln Hauptmann auch noch eine Abfindung gezahlt haben müssen.

Ralf Becker, Geschäftsführer Sport der SG Dynamo Dresden, betont: „Mit der Verpflichtung von Niklas Hauptmann ist es uns gelungen, kurz vor Ende des Transferfensters einen Spieler mit hoher Qualität zu verpflichten, der obendrein die Stadt, den Verein und das gesamte Umfeld bestens kennt. Wir haben mit ihm für die Position im zentralen Mittelfeld einen spielintelligenten, variantenreichen und technisch starken Zugang dazugewonnen und sind davon überzeugt, dass uns Niklas mit seiner Art Fußball zu spielen verstärken wird. Wir freuen uns deshalb sehr, ihn nach vier Jahren wieder zurück bei der Sportgemeinschaft begrüßen zu dürfen.“

Gogia und Hauptmann könnten ihr Debüt in der 3. Liga dann am Samstag geben, da steht ab 14 Uhr das Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund an.