SC Verl: Neffe von 324-maligen Bundesligaspieler kommt

Der Sportclub Verl hat noch einmal in der Offensive nachgelegt und einen talentierten Mann von RB Leipzig verpflichtet.

Joscha Wosz (20) wechselt von Bundesligist RB Leipzig an die Poststraße zum SC Verl. Wosz ist gebürtiger Hallenser und kickte bis 2015 im Nachwuchs des HFC, ehe er zu RB wechselte.

Nach der U19 war er in den vergangenen anderthalb Jahren Teil des Profikaders und gab sein Bundesligadebüt unter Julian Nagelsmann. Wosz war in der Vergangenheit auch an den Halleschen FC ausgeliehen. Für den HFC bestritt der offensive Mittelfeldspieler zwölf Einsätze (kein Tor, zwei Vorlagen) in der 3. Liga. In der Bundesliga kam der 1,74-Meter-Mann zu drei Kurz-Einsätzen gegen Schalke, Bremen und Mainz für RB Leipzig. Nun will er in Verl durchstarten.

In Leipzig wird bereits ab der U15 pressingorientierter Fußball gespielt, deswegen wird es ihm leicht fallen, unseren Fußball umzusetzen, da er viele Inhalte bereits kennt und verinnerlicht hat. Sebastian Lange

Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange sagt: "Joscha ist ein Spieler der schnell, kompakt und sehr ballsicher ist. Er hat bereits erste Seniorenerfahrungen gemacht und kann hier die nächsten Schritte gehen. Er wird sicherlich keine große Eingewöhnungszeit benötigen. In Leipzig wird bereits ab der U15 pressingorientierter Fußball gespielt, deswegen wird es ihm leicht fallen, unseren Fußball umzusetzen, da er viele Inhalte bereits kennt und verinnerlicht hat."

Joscha Wosz ist der Neffe von Dariusz Wosz, der sicherlich vielen Fußballfans in Deutschland ein Begriff ist. Dariusz Wosz absolvierte einst 324 Bundesligaspiele und kommt auch auf 107 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Er spielte für Hallescher FC, Hertha BSC und den VfL Bochum. Heute ist der 53-Jährige Leiter der Fußballschule beim VfL.