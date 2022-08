3. Liga: Erfahrung in der 2. und 3. Liga: Meppen holt Abwehrspieler

Elf Gegentore in sechs Spielen: Stefan Krämer, Trainer des SV Meppen, hat wohl noch Bedarf in der Abwehr gesehen. Denn die Emsländer haben zu Wochenbeginn eine neuen Mann präsentiert

Mit Tobias Kraulich verstärkt sich der SV Meppen zusätzlich in der Defensive. Der 23-jährige Innenverteidiger unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

wurde in Erfurt geboren. Nach seinen Anfängen in der Jugend des SV Empor Erfurt wechselte er im Sommer 2014 in die Jugendabteilung des FC Rot-Weiß Erfurt. 2018 hatte der 1,91 Meter große Innenverteidiger für Erfurt seinen ersten Einsatz im Profibereich der 3. Liga. Bei 34 Drittligaeinsätzen stand er 33 Mal in der Startelf und erzielte vier Tore.

Im Sommer 2018 wechselte Kraulich zur Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg in die Regionalliga Bayern. Zur Saison 2020/21 ging es dann zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga. Für den Aufsteiger kam der neue Meppener Abwehrspieler in seinem ersten Jahr auf 15 Zweitligaeinsätze.