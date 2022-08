Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Jonas Michelbrink kommt ein Offensivspieler mit "viel Potential".

Jonas Michelbrink wechselt zum MSV Duisburg und erhält einen Vertrag bis 2024. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

"Jonas ist talentiert und auf einem richtig guten Weg. Er hat Perspektive – und wir sind überzeugt, dass er schnell in der 3. Liga ankommt!", sagt Ralf Heskamp, MSV-Geschäftsführer Sport.

Die Bilanz von Jonas Michelbrink: U17-Bundesliga Nord/Nordost: 35 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen U19-Bundesliga Nord/Nordost: 40 Spiele, sieben Tore, vier Vorlagen Regionalliga Nordost: 45 Spiele, vier Tore, neun Vorlagen Bundesliga: Zwei Einsätze (37 Minuten) U17-Nationalmannschaft: Ein Länderspiel

Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler wurde bei Hertha BSC ausgebildet, durchlief dort sämtliche Jugendstationen und kam 2020/2021 sogar auf zwei Bundesliga-Einsätze.

„Ein noch junger Spieler, der aber schon seine Erfahrung im Männer-Bereich gesammelt hat. Wir sehen in Jonas viel Potenzial, dass er unsere Offensive fußballerisch noch besser machen kann, dazu strahlt er auch Torgefahr aus. Wir werden es ihm einfach machen, sich hier beim MSV ganz schnell einzufinden und sich wohl zu fühlen, damit er uns hoffentlich schon bald auf dem Platz hilft", kommentierte Trainer Torsten Ziegner die Neuverpflichtung.

Michelbrink, der beim MSV Duisburg die Rückennummer 16 erhält, sagte über den Schritt in die 3. Liga: „Das ist das erste Mal, dass ich in einer richtigen Männermannschaft bin. Der Weg nach Duisburg und in die 3. Liga ist für mich persönlich ein großer Schritt, zu einem großen Verein, mit einem großen Stadion. Ich hoffe, dass ich daran wachsen kann, hier von den älteren Spielern etwas lernen werde - und möchte so viele Spiele wie möglich machen. Und so viele wie möglich dann auch gewinnen!“