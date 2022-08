3. Liga: Dresden gibt zwei Spieler ab, Halle holt Ex-Bochum-Talent

Keine sieben Tage mehr, dann schließt das Sommer-Transferfenster. Einige Vereine, wie die Drittligisten Dynamo Dresden und der Hallesche FC haben noch einmal Kaderkorrekturen vollzogen.

Dynamo Dresden hat sich in dieser Woche von zwei Spielern getrennt. Yannick Stark wechselt in die zweite türkische Liga. Er schließt sich dem Zweitligisten Manisa FK an.

Der zentrale Mittelfeldspieler stand seit der Spielzeit 2020/2021 in Dresden unter Vertrag und lief insgesamt in 73 Pflichtspielen für Schwarz-Gelb auf, in denen ihm vier Treffer gelangen. Der 31-Jährige wechselte vom SV Darmstadt 98 zur SGD und feierte in seiner ersten Saison im schwarz-gelben Trikot den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Mit 31 Drittligaspielen sowie drei Toren war er dabei einer der Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft.

Zudem trennen sich die Wege von Jonas Kühn und Dynamo Dresden. Er wechselt zum Regionalliga-Nordost-Vertreter FC Viktoria Berlin an. Der 20-jährige Linksverteidiger kam je zweimal in der 3. Liga und im Sachsenpokal für die Sportgemeinschaft zum Einsatz. Der gebürtige Plauener wechselte 2018 aus dem Vogtland in die Nachwuchs-Akademie der Dresdner und lief insgesamt 52 Mal für die U17 und die U19 von Dynamo auf.

Polnischer Stürmer überzeugt Halleschen FC im Training

Der Hallesche FC hat wenige Tage vor Ende der Transferperiode einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Dominik Steczyk ist 23 Jahre alt, spielte zuletzt in der höchsten polnischen Liga für Stal Mielec und Piast Gliwice. An der Saale unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bis Juni 2024.

Der in Kattowitz geborene Dominik Steczyk spielte zwischen 2015 und 2018 im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum - und das recht erfolgreich. Während er in der U17 des VfL in 19 Spielen nur vier Tore erzielte, waren es in der U19-Bundesliga in 45 Partien satte 19 Treffer.

"Dominik hat im zweitägigen Probetraining (RevierSport berichtete, Anm. d. Red.) angedeutet, dass er physisch und technisch sehr gute Voraussetzungen besitzt. Er bringt mit seiner Art eine zusätzliche Komponente als sinnvolle Ergänzung zu unseren anderen Stürmern in den Angriff ein, spricht fließend Deutsch und wollte unbedingt zu uns. Nun gilt es, ihn schnellstmöglich zu integrieren und seine Stärken auf den Rasen zu transportieren", erklärt HFC-Sportdirektor Ralf Minge.