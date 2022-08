BVB: U23 verliert Testspiel gegen Großkreutz und Co.

In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit unterlag die U23 von Borussia Dortmund am Dienstagabend dem Oberligisten TuS Bövinghausen mit 0:1.

Borussia Dortmund II ist nicht sonderlich erfolgreich in die Drittliga-Saison 2022/2023 gestartet. Ein Sieg, ein Remis und drei Niederlagen stehen nach fünf Spieltagen zu Buche. Am Dienstagabend gab Trainer Christian Preußer mal der zweiten Garde eine Chance sich zu präsentieren. Doch die Ergänzungsspieler nutzen ihre Chance nicht sonderlich aus.

Denn im Test unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit unterlag der Drittligist dem Oberligisten TuS Bövinghausen mit 0:1. Kaniwar Uzun erzielte das Tor auf dem BVB-Trainingsgelände in Brackel.

"Das war ein heiteres Testspiel. Es ging rauf und runter. Beide Mannschaften haben kräftig durchgemischt und ihre besten Leute geschont. Bei uns hat zum Beispiel Kevin Großkreutz auch nur ein paar Minuten gespielt", berichtet Ajan Dzaferovski gegenüber RevierSport.

Borussia Dortmund empfängt am Sonntag (13 Uhr) den SC Freiburg zum U23-Duell in der 3. Liga.

Der TuS-Boss ergänzt: "Aber wir haben gegen einen Drittligisten gewonnen. Die Jungs, die zum Einsatz gekommen sind, haben ja auch den Anspruch 3. Liga zu spielen. Genauso sieht es bei unseren Jungs aus. Auch sie wollen alle mindestens Oberliga spielen. So konnte sich jeder, der zuletzt weniger spielte, mal zeigen. Beide Trainer werden aus diesem guten Testspiel ihre Schlüsse ziehen."

Perfekter Start für Bövinghausen

Der TuS Bövinghausen ist als Aufsteiger perfekt in die Oberliga-Westfalen-Spielzeit 2022/2023 gestartet. Lotte und der ASC wurden besiegt. Am Samstag (18 Uhr) kommt TuS Ennepetal nach Dortmund-Bövinghausen. "Wir haben in den ersten beiden Spielen auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Aber das brauchst du auch, wenn du eine erfolgreiche Saison spielen willst. Wenn das so weitergeht, dann können wir am Ende auch oben stehen. Bis dahin ist es aber noch ein sehr langer Weg und wir bleiben demütig", erklärt Dzafervoski.