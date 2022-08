RWE: So stellt Dabrowski für das Top-Spiel gegen Ingolstadt auf

Rot-Weiss Essen jagt weiter dem ersten Sieg hinterher. Nun soll es im ersten Heimspiel gegen einen der Top-Favoriten auf den Aufstieg klappen.

Um 14 Uhr ist es so weit. Dann trifft Rot-Weiss Essen zuhause auf den FC Ingolstadt, einem der Top-Favoriten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Den hatten die Bergeborbecker zuletzt in den Sand gesetzt. Bisher steht erst ein Punkt aus dem Derby beim MSV Duisburg auf der Habenseite. Allerdings gab es - bis auf den folgenschweren Fehler von Keeper Jakob Golz - bei der 0:1-Niederlage gegen den BVB II einige positive Ansätze.

Deshalb setzt Trainer Christoph Darbrowski erneut auf das defensivere 5-4-1-System aus der vergangenen Woche. Vor dem Spiel gegen Ingolstadt erklärte Dabrowski, warum er Umdenken musste: "Als Trainer musst du immer die Ist-Situation bewerten. Es gibt auch Situationen, in denen du Schritte zurückgehen muss, um mit der Mannschaft die Basiselemente zu erarbeiten, um der Mannschaft die Sicherheit zurückzugeben. Das tun wir aktuell."

RWE: Golz - Kefkir, Heber, Bastians, Herzenbruch, Römling - Young, Eisfeld, Tarnat, Ennali - Engelmann. Golz - Kefkir, Heber, Bastians, Herzenbruch, Römling - Young, Eisfeld, Tarnat, Ennali - Engelmann. Bank: Wienand - Dürholtz, Harenbrock, Berlinski, Holzweiler, Plechaty, Loubongo-M’Boungou, Rios Alonso,Voelcke Ingolstadt: Funk - Franke,Schmidt, Kristensen, Sarpei, Musliu, Brackelmann, Hawkins, Schröck, Costly, Testroet Bank: Ponath - Antonitsch, Preißinger, Selejmani, Civeja, Stevanovic, Llugiqi, Butler, Rausch

Für Meiko Sponsel, auf den die Essener in den kommenden Wochen verzichten müssen, rückt Oguzhan Kefkir in die Startelf der Rot-Weissen.

Die Rollenverteilung ist klar: Ingolstadt ist als Zweitliga-Absteiger, der sich in Liga drei sofort in Topform zeigt, klarer Favorit. Dabrowski: "Sie spielen mit einer großen Geradlinigkeit, Wucht und Intensität. Es wartet eine große Herausforderung auf uns, der wir uns stellen und auf die wir uns freuen. Unsere Marschroute ist die gleiche wie zuletzt: Wir wollen uns in der Defensive stabilisieren, mit viel Körperlichkeit agieren, hellwach im Nachverteidigen sein, Flanken unterbinden und in der Box präsent sein."