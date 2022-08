3. Liga: Nächster Kracher für Neidhart-Team - Ex-Bundesligaspieler kommt

Der SV Waldhof Mannheim gibt auf dem Transfermarkt weiter Vollgas. Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart darf sich über eine international erfahrene Verstärkung freuen.

Nach Daniel Keita-Ruel, der erst am Donnerstag als Neuzugang vorgestellt wurde, hat der SV Waldhof Mannheim den nächsten Kracher präsentiert.

Laurent Jans, ein Außenverteidiger, der sowohl die linke als auch die rechte Abwehrseite bespielen kann, wechselt von Sparta Rotterdam aus der niederländischen Eredivisie in die Kurpfalz nach Mannheim.

84 Länderspiele für Luxemburg, 22 Bundesligaspiele für SC Paderborn

Der 30-Jährige bringt reichlich international Erfahrung mit: Als derzeitiger Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft absolvierte Jans 84 Länderspiele für sein Heimatland. Luxemburgs Fußballer des Jahres 2015 sammelte derweil Erfahrungen in mehreren europäischen Profiligen. So lief Jans unter anderem in der Saison 19/20 für den SC Paderborn in 22 Spielen in der 1. Bundesliga auf. In der abgelaufenen Saison stand Laurent Jans in 19 Ligaspielen für Sparta Rotterdam auf dem Rasen. Dort absolvierte der Luxemburger nun auch die Saisonvorbereitung vor seinem Wechsel nach Mannheim.

Die Zugänge im Überblick: Daniel Keita-Ruel (zuletzt SV Sandhausen), Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Baxter Bahn, Julian Riedel (beide Hansa Rostock), Berkan Taz (Borussia Dortmund), Malte Karbstein (Kickers Offenbach), Adrian Malachowski (1. FC Magdeburg), Morten Behrens (SV Darmstadt, ausgeliehen), Marten Winkler (Hertha BSC, ausgeliehen), Johannes Dörfler (SC Paderborn, ausgeliehen).

"Auf der Suche nach einem Außenverteidiger lag der Fokus darauf, einen Spieler zu finden, der auf beiden Seiten spielen kann. Dazu wollten wir keinen typischen Back-Up verpflichten, sondern vielmehr einen Spieler, der die Qualitäten besitzt, als Stammspieler zu agieren und so den Konkurrenzkampf erhöht. Mit Laurent haben wir jetzt genau solch einen Spieler gefunden, der mit seiner leidenschaftlichen Spielweise besticht. Da er bis zuletzt im Mannschaftstraining war, kann er uns sofort helfen", erklärt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Der Neuzugang aus den Niederlanden ist voller Tatendrang. Jans: "Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung beim SV Waldhof Mannheim. Man hat mir hier das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden und das hat mich davon überzeugt, den Schritt nach Mannheim zu gehen. Mit meiner Erfahrung möchte ich nun so schnell wie möglich den Anschluss an die Mannschaft finden und dafür sorgen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind."

Waldhof-Trainer Christian Neidhart forderte zuletzt noch Verstärkungen, nun hat er neue Spieler erhalten. Für die Mannheimer zählt in dieser Saison nur der Aufstieg. Da ist jetzt auch der ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen gefragt.