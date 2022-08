FCI vor RWE-Spiel: Im Pokal locker weiter, große Vorfreude auf die Hafenstraße

Gegen den FC Ingolstadt ist es aktuell verdammt schwer Tore zu erzielen. Wie defensiv stabil die Mannschaft ist, dass zeigte sie auch wieder am Dienstagabend im Verbandspokal.

Der FC Ingolstadt 04 war am Dienstagabend im Rahmen der 2. Runde des Verbandspokals in Bayern im Einsatz. In der Partie gegen Türkspor Augsburg feierte die Elf von Rüdiger Rehm einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Jalen Hawkins (7.), Nikola Stevanovic (37.) und Tobias Bech (40.) erzielten die Treffer im Audi-Sportpark. Nach den bisherigen vier Ligaspielen ohne Gegentor, blieb der FCI auch im Pokal ohne Gegentreffer.

Rehm schickte im Vergleich zur Drittliga-Nullnummer gegen Saarbrücken eine nahezu komplett veränderte Elf auf den Rasen. Einzig Neuzugang Tobias Bech stand auch beim 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag in der Anfangsformation.

FC Ingolstadt 04: Ponath – Neuberger (46. Udogu), Stevanovic, Antonitsch (77. Nduka), Rausch – Hawkins (61. Keidel), Preißinger (61. Linsmayer), Civeja – Butler, Llugiqi, Bech (61. Sulejmani)

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für den Zweitliga-Absteiger, der schnell wieder hoch will, ins Ruhrgebiet. Dann wartet das Duell gegen den bis dato enttäuschenden Aufsteiger Rot-Weiss Essen.

Die Partie in Essen wird eine schwierige Aufgabe. Sie haben sich bislang deutlich unter ihrem Wert verkauft. An der Hafenstraße erwartet uns eine riesige Kulisse. Das wird mit Sicherheit ein sehr heißes und enges Duell. Thomas Karg, FCI-Co-Trainer

Die Ingolstädter nehmen RWE aber keinesfalls auf die leichte Schulter. Thomas Karg, Co-Trainer des FCI, sagte nach dem Weiterkommen gegen Augsburg gegenüber den Vereinsmedien: "Die Partie in Essen wird eine schwierige Aufgabe. Sie haben sich bislang deutlich unter ihrem Wert verkauft. An der Hafenstraße erwartet uns eine riesige Kulisse. Das wird mit Sicherheit ein sehr heißes und enges Duell. Wir wollen an den Auswärtsauftritten in Dortmund und Osnabrück anknüpfen."

Und auch Youngster Thomas Rausch (22), der gegen Türkspor Augsburg ran durfte, erwartet ein enges Spiel im Ruhrgebiet: "Das Pokalspiel mussten wir gewinnen - und das haben wir geschafft. In Essen treffen wir auf einen schwierigen Gegner. Wir müssen in jeder Partie alles in die Waagschale werfen, sodass wir am Ende des Tages als Sieger vom Platz gehen."