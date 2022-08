3. Liga: Auch im Free-TV - so sehen Sie RWE - FC Ingolstadt

Am Samstag (14 Uhr) empfängt Rot-Weiss Essen den FC Ingolstadt in der 3. Liga. RWE will endlich den ersten Dreier.

Rot-Weiss Essen startet als Letzter in den 5. Spieltag der 3. Liga. Am Samstag (14 Uhr) geht es für den Aufsteiger aus der Regionalliga West zuhause gegen den Zweiten FC Ingolstadt. Der Zweitliga-Absteiger ist noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Wer nicht im Stadion unter den sicher wieder knapp 15.000 Zuschauern sein kann, der hat noch weitere Möglichkeiten um die Partie live zu verfolgen, in der es nach dem 1:5 gegen Elversberg und dem 1:4 gegen Viktoria Köln den ersten Heimsieg für RWE geben soll. Unter anderem werden die 90 Minuten vom Bayrischen Rundfunk übertragen. Natürlich wäre da auch der Liveticker von RevierSport, der ab 13:30 Uhr aus dem Stadion berichtet, zudem die kostenpflichtige Übertragung via Magenta. Alle Spiele in dieser Saison werden live und in der Konferenz übertragen von Magenta Sport. Highlights und alle Spiele gibt es jederzeit auch auf Abruf. Doch an kommenden Wochenende kann man die Partie von Rot-Weiss Essen gegen den FC Ingolstadt auch im Free-TV verfolgen. Das BR Fernsehen zeigte das RWE-Spiel zudem im Livestream. Generell gab die ARD vor der Saison bekannt, dass in den dritten Programmen an fast jedem Spieltag mindestens zwei Partien live zu sehen sein werden. BR, HR, MDR, NDR, RBB, SR, SWR und WDR zeigen demnach insgesamt 86 Spiele kostenlos im Free-TV. Ob RWE bis dahin schon die gesuchten Verstärkungen dabei haben wird, steht noch nicht fest. Bekanntlich suchen die Essener nach dem sieglosen Start Verstärkungen für mehrere Mannschaftsteile.

