RWE: Darum war Jörn Nowak kurz vor der Halbzeit außer sich

Rot-Weiss Essen unterlag am Samstag mit 0:1 bei Borussia Dortmund II. Dabei hätte RWE eigentlich schon in Halbzeit eins in Überzahl agieren können, wohl sogar müssen.

Nein, es war einmal mehr nicht der Tag von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. RWE musste auch im vierten Spiel einiges an Lehrgeld bezahlen und verlor das Derby bei Borussia Dortmund vor über 11.000 Zuschauern mit 0:1. Vorausgegangen war ein böser individueller Fehler von Torwart Jakob Golz, den Bradley Fink (22.) eiskalt bestrafte. Die Enttäuschung auf Seiten der Rot-Weissen war natürlich groß. Ein Punkt und 4:12 Tore, so lautet die magere Bilanz nach vier Drittliga-Begegnungen. Das Ergebnis: RWE hat die Rote Laterne inne.

In Dortmund war aber mit Sicherheit mehr drin. RWE macht es zu Beginn gut und hielt den Gegner aus der Gefahrenzone fern. Nach dem 0:1 wurden die Gäste auch mutiger und nach einem ihrer Vorstöße hätte der BVB-II-Kapitän eigentlich das Spielfeld verlassen müssen. Franz Pfanne hätte wohl frühzeitig das Feld verlassen müssen Denn Franz Pfanne holte Meiko Sponsel in der 36. Minute rüde von den Beinen. Die RWE Bank, samt Sportdirektor Jörn Nowak, war außer sich und forderte wohl zurecht die Ampelkarte. Denn Pfanne hatte schon nach vier Minuten Ennali weggeräumt und die Gelbe Karte gesehen. Doch nach der Attacke gegen Sponsel beließ es Schiedsrichter Patrick Hanslbauer bei einer mündlichen Verwarnung. "Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, welchen Auftrag die Schiedsrichter eigentlich besitzen. Sie zücken die Gelben Karten meiner Meinung nach viel zu früh. Bei uns war das auch gegen Elversberg der Fall, als Daniel Heber in der 3. Minute die Gelbe Karte sah. Hier, bei Franz Pfanne, finde ich, dass man die erste Gelbe Karte nicht geben muss. Aber das Foul an Meiko Sponsel war eine ganz klare, eindeutige Gelbe Karte. Das verstehe ich dann nicht, warum der Schiedsrichter hier Pfanne nicht vom Platz schickt", fand RWE-Sportchef Jörn Nowak im Magenta-Halbzeit-Interview deutliche Worte. Und, siehe da: Die Dortmunder Verantwortlichen mussten es ähnlich gesehen haben. Denn sie hatten auch gesehen, dass das eine ganz heikle Kiste bei Pfanne war und er beim nächsten kleinen Foul wohl frühzeitig zum Duschen muss. So blieb der U23-Kapitän des BVB in der Halbzeitpause in der Kabine und wurde durch Can Özkan ersetzt.

