3. Liga: 1:4! RWE wartet weiter auf den ersten Sieg

Rot-Weiss Essen hat im zweiten Drittliga-Heimspiel die zweite Niederlage erlitten. Gegen Viktoria Köln unterlagen die Essener mit 1:4 (0:2).

Rot-Weiss Essen muss auch im dritten Spiel in der Liga auf den ersten Sieg warten. Auch gegen Viktoria Köln gab es eine bittere Niederlage. Die Elf von Trainer Christoph Dabrowski unterlag gegen die Domstädter mit 1:4 (0:2). Robin Meißner und Marcel Risse schossen die Tore zum Kölner Sieg, hinzu kommt ein Eigentor von Felix Bastians. RWE rutscht in der Tabelle damit auf Platz 18 ab. Die SpVgg Bayreuth kann am Mittwoch jedoch die Essener noch überholen.

Dabei sah es zu Beginn noch anders aus. Essen übernahm das Kommando und hatte mehr Ballbesitz, erspielte sich zahlreiche Standards heraus. Richtig im Strafraum des Gegners auszeichnen konnten sie sich nicht. Dafür aber die Kölner Gäste: Nach einer Flanke schaltete Meißner am schnellsten und drückte den Ball über die Linie (25.). Dabrowski schickte seine Auswechselspieler sofort zum Warmmachen.

Rot-Weiss Essen: Golz - Sponsel, Heber, Bastians, Römling (65. Harenbrock) - Young, Rother (85. Herzenbruch), Eisfeld (77. Loubongo), Ennali (65. Kefkir) - Berlinski (77. Dürholtz), Engelmann

Viktoria Köln: Bördner - Koronkiewicz, Dietz, Siebert, May - Fritz, Sontheimer (46. Saghiri) - Risse, Philipp (63. Stehle), Lankford - Meißner (85. Hong). Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf). Tore: 0:1 Meißner (25.), 0:2 Risse (45., Foulelfmeter), 0:3 Bastians (61.), 1:3 Engelmann (76.), 1:4 Handle (90.). Zuschauer: 15.006. Gelbe Karten: Eisfeld, Rother, Berlinski - Fritz

Die Fans feuerten die Rot-Weissen zwar auch nach dem Gegentreffer unbehelligt an, die Spieler wirkten jedoch geschockt. Zumal es vor der Pause noch schlimmer kam: Daniel Heber kam kurz vor der Pause im Strafraum gegen David Philipp zu spät und verursachte einen Foulelfmeter. Ex-Bundesligaprofi Marcel Risse ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und erhöhte auf den 2:0-Pausenstand.

Nach der Pause dann der Lichtblick: Ennali erlief einen Steilpass von Rother und fand in der Mitte Torjäger Engelmann, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Bei dessen Abschluss hat nicht viel zum Anschlusstreffer gefehlt (53.). Den Treffer erzielten aber die Kölner. Oder genauer gesagt: ein Essener für die Kölner. Nach einer Ecke köpfte Felix Bastians den Ball unglücklich ins eigene Tor. 0:3 (61.). Essens Torjäger vom Dienst Engelmann gelang eine Viertelstunde vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer. Simon Handle machte in der Schlussminute mit dem 4:1 den Deckel drauf.