MSV Duisburg: Zwickau bislang kein gutes Pflaster, Neuzugang fehlt dem FSV

FSV Zwickau heißt der nächste Gegner des MSV Duisburg in der 3. Liga. Bei den Sachsen gab es bislang wenig zu holen für die Zebras.

Wenn der MSV Duisburg am Dienstagabend (19 Uhr) beim FSV Zwickau gastiert, ist das Vorhaben der Zebras klar: Nach dem 0:1 gegen den VfL Osnabrück und dem 2:2 gegen Rot-Weiss Essen will der MSV am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg einfahren und einen Fehlstart vermeiden.

Glückt diese Mission, würden die Duisburger zugleich eine Premiere feiern. In Zwickau konnten sie nämlich noch nie gewinnen. Einen mickrigen Zähler holten die Meidericher in bislang fünf Gastspielen beim FSV. Das war beim 1:1 in der Saison 2016/17, danach folgten drei Niederlagen.

Letztes MSV-Spiel in Zwickau nahm bittere Wendung

Vergangene Saison hätte der MSV seine schwarze Zwickau-Serie beinahe durchbrochen. Bei der Partie im Oktober führten die Duisburger bis tief in die Endphase mit 2:1 - doch dann der Schock: In der 87. Minute glich der FSV aus, in der Schlussminute kassierte der MSV tatsächlich noch das 2:3. Und auch das Rückspiel verlief ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Zebras. Sie verloren mit 0:1 und rutschten noch einmal tief in den Abstiegskampf. Auch Zwickau war in der Vorsaison nicht frei von Sorgen um den Ligaverbleib. Doch gerade in der letzten Saisonphase punktete die Elf von Joe Enochs souverän und landete auf dem zehnten Tabellenplatz.

Im Sommer gab es einen größeren Umbruch. Elf Profis verließen den Verein, neun Spieler sind neu dabei. Unter anderem Jan Löhmannsröben, der vom Halleschen FC kam. Mit seiner Erfahrung aus 195 Drittliga-Einsätzen soll er das defensive Mittelfeld des FSV stabilisieren. Das war ihm beim Auftaktsieg gegen seinen Ex-Klub Halle (3:2) noch gelungen. Doch an der jüngsten Niederlage gegen den SV Meppen (0:3) war Löhmannsröben nicht unbeteiligt. Innerhalb von 65 Sekunden sah er zwei Gelbe Karten, Zwickau musste knapp eine Halbzeit in Unterzahl spielen und kassierte alle drei Gegentreffer in der Schlussviertelstunde.

FSV Zwickau: Transfers im Überblick Zugänge: Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Robert Herrmann (Würzburger Kickers), Robin Ziegele (Preußen Münster), Noah Shawn Agbaje (Wacker Burgahusen), Lukas Krüger (SV Meppen), Lucas Hiemann (Optik Rathenow), Noel Eichinger (Wormatia Worms), Till Streller (Darmstadt U19), Leonhard von Schroetter (FSV Frankfurt) Abgänge: Marco Schikora, Steffen Nkansah (beide Erzgebirge Aue), Manfred Starke (VfB Oldenburg), Marius Hauptmann (VfB Lübeck), Lars Lokotsch, Dustin Willms (beide Fortuna Köln), Matti Kamenz (Greifswalder FC), Max Reinthaler (Wehen Wiesbaden), Anthony Syhre (unbekannt), Marcel Hilßner (Coventry City/Leihende), Luca Horn (Hansa Rostock/Leihende)

Gegen den MSV wird Löhmannsröben also gesperrt fehlen. Außenverteidiger Nils Butzen zeigte sich nach der Pleite gegen Meppen dennoch zuversichtlich: "Wir können auf vieles aufbauen, das wir heute gut gemacht haben, punktuell ein paar Sachen verbessern, und dann bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sein werden", sagte er im Vereinsinterview mit Blick auf das Duell mit dem MSV - auf das sich Butzen offensichtlich freut: "Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die - was die Einzelspieler angeht - für mehr als nur die 3. Liga gemacht ist. Das sind immer geile Spiele."